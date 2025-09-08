A prisión tras hacerse con unos 3.000 euros en joyas en Bailén con el método del tirón La Guardia Civil ha esclarecido seis delitos de robo con violencia e intimidación a personas mayores

E. López de la Peña Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:53

La Guardia Civil ha detenido a una persona de 33 años, vecino de Bailén, como presunto autor de seis delitos de robo con violencia e intimidación, e investiga a otra persona, de 37 años y vecino de la misma localidad, como presunto autor de un delito de receptación. El ladrón se habría hecho con unos 3.000 euros en joyas que habría conseguido con el método del tirón.

La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado mes de agosto, a través de una denuncia presentada en el puesto principal de Bailén, en la que la víctima manifiestaba «haber sido abordada en la vía pública en la que el presunto autor le solicitó dinero» y tras la negativa, le arrancó una cadena de oro que portaba en el cuello causándole lesiones leves.

Los agentes iniciaron la investigación para esclarecer lo ocurrido, llevando a cabo numerosos dispositivos para proceder a la detención del presunto autor. De hecho, se comprobó que unos días después hubo varios robos con violencia en el que se había usado el mismo modus operandi, siendo finalmente atrapado en uno de ellos en la madrugada del 21 de agosto, cuando fue detenido junto a la Policía Local de Bailén.

Método de robo

El presunto autor solicitaba dinero a las víctimas, mayoritariamente personas de avanzada edad, siendo éstas más vulnerables a este tipo de robos y tras la negativa de las mismas, les sustraía por la fuerza bolsos o joyas de oro que portaban con el método del tirón, provocando en algunos casos lesiones de diversa consideración, según indican fuentes de la Guardia Civil.

De esta forma, los agentes pudieron localizar varias joyas sustraídas en establecimientos de compra venta de oro, entregadas por el presunto autor y en alguna ocasión por otra persona a la que se le imputa un delito de receptación de joyas. Los artículos sustraídos tienen un valor aproximado de unos 3.000 euros.

Al detenido le constan numerosos antecedentes, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su ingreso en prisión.