A prisión tras admitir que apuñaló mortalmente a un hombre en La Magdalena El autor confeso de la muerte de Muhammad Munir entra en prisión provisional sin fianza

E. López de la Peña Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:05

El Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte el pasado mes de junio de un comerciante pakistaní, de 57 años, en el barrio de La Magdalena, en el casco antiguo de Jaén capital. Se trataba de Muhammad Munir y su fallecimiento indignó especialmente a la comunidad pakitaní y musulmana de Jaén.

Según indica el auto de prisión remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y recogido por Europa Press, el presunto autor, un joven de 20 años, «ha reconocido los hechos en sede policial» donde «se ha presentado voluntariamente», y seguidamente lo ha reconocido en sede judicial, «aunque no ha querido responder a las preguntas de juez y fiscal acogiéndose a su derecho constitucional».

El auto de prisión, dictado este jueves, incide en que el presunto autor «no ha negado su participación en los hechos, no ha realizado versión exculpatoria», y «lo que se ha pretendido es exponer su versión de haber actuado bajo los efectos del consumo de sustancias y tener problemas médicos».

Para el juez instructor, «las evidencias de delito son claras y no hay una posible versión exculpatoria», de ahí que, tal y como ha solicitado también el Ministerio Fiscal, se ha ordenado su ingreso en prisión. Añade el auto que para adoptar la prisión provisional «se cumple el requisito de imputación, y concurre el requisito de riesgo de fuga, dadas las penas a que se enfrenta el investigado».

Tres meses después

Con esta medida, «se trata de asegurar el sometimiento del investigado al proceso, mediante la evitación del riesgo de fuga o sustracción de la acción de la Administración de Justicia».

Al investigado se le imputa que en la tarde del 29 de junio de este año entró en el comercio regentado por la víctima y «tuvo una discusión con éste y lo acometió quitándole la vida mediante arma blanca en el cuello».

Para ello se apoya en declaraciones testificales de la persona que vio la agresión y de otra segunda persona que vio al autor huyendo a la carrera. Además, la pareja del presunto autor del crimen «al ver el estado que tenía cuando regresó a la casa el día de los hechos lo duchó, y entregó a la Policía ropa que coinciden con la que llevaba el autor».

El presunto autor ya fue detenido a las pocas horas del crimen, pero tras su pase a disposición judicial quedó en libertad con cargos. Ahora, casi tres meses después del suceso, el presunto autor ha optado por entregarse en la Comisaría de la Policía Nacional.