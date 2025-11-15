Los primeros compases del Conservatorio de Música

Parecía un sueño, pero el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira ya suena en la capital. El edificio, que cuenta con más de 4. ... 650 metros cuadrados, ha acogido a la primera generación de estudiantes (más de un centenar) y a sus 63 docentes para impartir las disciplinas de Instrumentos Sinfónicos, Flamenco, así como Producción y Gestión, distribuidas en 20 especialidades e itinerarios distintos. Está abierto de 8:00 a 22:00 horas, causando una gran expectación entre los jienenses que pasan cerca e incluso se interesan por verlo desde dentro y piden explorar las instalaciones.

El 22 de septiembre se escribía un nuevo capítulo en la educación de la capital con la inauguración del curso en un Conservatorio cuyas obras comenzaron en 2021, no exentas de polémica, y de pausas, como la mayoría de proyectos que se impulsan en esta ciudad. Finalmente, esta vez ha habido suerte, el Conservatorio de Música, en el Bulevar, se ha convertido en uno de los más modernos de Andalucía y, a falta de ultimar aún detalles, y de que lleguen los últimos instrumentos que se consiguieron tras la lucha de los estudiantes y sus profesores ante la imposibilidad de impartir el curso con garantías, convence a todos.

Entrar en esta sede de la música de Jaén es hacerlo para oler aún a nuevo y observar al alumnado como portan sus imponentes instrumentos de una a otra aula, donde los esperan unos profesores cuya fama ha llevado a muchos jóvenes a mirar a Jaén para su formación. Es el caso de Mónica Bata, profesora de cante, Jonathan Morillo, profesor de guitarra flamenca, y Antonio González, profesor de baile.

Junto a tres estudiantes, asistir a una de sus clases y no emocionarse o querer unirse es difícil porque son un espectáculo de fuerza y talento. ¿Y qué es lo qué más destacan los docentes? El cambio tan profundo con el nuevo edificio, con «más amplitud, la posibilidad de dar clase sin ser interrumpido por los sonidos de otros compañeros y sin molestar a nadie». Incluso las cortinas, repartidas en todas las aulas, sirven como aislante.

Curioso es comprobar también como un grupo de futuros músicos se reparte en otra aula para escuchar la master class de profesores que vienen de países, como Noruega, para ofrecer formación en estas nuevas instalaciones. Otro de los espacios que más destacan del nuevo conservatorio son las cabinas de estudio, hasta veinte, en la que el alumnado puede pasar las horas que necesite para practicar.

Aunque aún queda por perfilar el sistema, ya que contarán con una tarjeta que les dará acceso a reservar su propia sala. «Puedo pasar aquí horas, al final estos estudios requieren mucha dedicación y es una suerte contar con instalaciones para poder practicar de manera individual», resume Jaime Gómez, un joven que está en primer curso y viene de Toledo. Incluso se podrá reservar los fines de semana, ya que hay acceso desde el exterior, pues la dedicación puede superar las veinte horas a la semana.

El día a día

Los cambios con este nuevo edificio se dejan ver en el día a día, pues «ya no comparten aulas y no se tienen que trasladar de un lugar a otro mientras cargan con los instrumentos, tiene toda la jornada para impartir clases y la acústica y el espacio para el material ha cambiado radicalmente», resume otra de las profesoras. La apoyan un grupo de alumnas, inmersas en una clase de saxofón, Ángela, Laura y María, que destacan que «han experimentado un gran cambio comparado con lo que tenían antes». «Lo notamos mucho a la hora de estudiar porque antes solo disponíamos en el centro de ocho a tres de la tarde, y además sin espacios para poder estar a solas, ahora las posibilidades son mucho mayores», comentan, para añadir que «aún hay un poco de lío con las cabinas individuales, que tienen un importante demanda».

Las jóvenes músicas, que empezaron esta andanza con apenas ocho años (la carrera puede llegar a extenderse hasta catorce), proceden de distintos destinos, de ciudades como Úbeda, pero también de otras zonas como Huelva y admiten que aún se están acostumbrando al nuevo centro, pero «están contentas». También con Jaén que, para las que son de fuera, ha sido «toda una sorpresa sus posibilidades y la calidad de vida».

Lo reafirman otra de las profesoras que prepara su aula, ya propia en este nuevo centro tras ocho años impartiendo docencia en Jaén. «Yo soy de Ciudad Real, pero tengo un vínculo muy fuerte con Jaén por familia, pero también porque uno de mis grandes maestros es de aquí», relata.

Las vistas

Con respecto a las instalaciones, destaca que «el cambio ha sido brutal». «Hemos dejado de compartir instalaciones y tenemos la disponibilidad de las aulas y los espacios casi las 24 horas, además de contar con un aulario a la altura de hacer audiciones con todas las garantías. Estamos muy contentas», resume.

Mientras que espera que lleguen algunos de sus doce alumnos, también recae en las «vistas tan espectaculares de Jaén que ofrece el centro». Como asignatura pendiente solo señala la climatización, que a veces los obliga a abrir las ventanas y pueden llegar a molestar a los vecinos. A lo que rápidamente el Francisco José Solano, delegado de Educación, destaca que «están en ello, a la espera de que la empresa termine de perfilar los detalles de la ventilación».

Al final, hay un consenso claro, unas instalaciones de calidad contribuyen a que los artistas o docentes del mañana triunfen por el mundo partiendo desde Jaén.