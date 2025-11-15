Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una clase de flamenco, con voz y baile acompañando.

Una clase de flamenco, con voz y baile acompañando. Fotos: M. Millán
Educación

Los primeros compases del Conservatorio de Música

El edificio acoge a la primera generación de estudiantes tras la culminación de las obras que comenzaron en el año 2021

Manuela Millán

Manuela Millán

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:57

Parecía un sueño, pero el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira ya suena en la capital. El edificio, que cuenta con más de 4. ... 650 metros cuadrados, ha acogido a la primera generación de estudiantes (más de un centenar) y a sus 63 docentes para impartir las disciplinas de Instrumentos Sinfónicos, Flamenco, así como Producción y Gestión, distribuidas en 20 especialidades e itinerarios distintos. Está abierto de 8:00 a 22:00 horas, causando una gran expectación entre los jienenses que pasan cerca e incluso se interesan por verlo desde dentro y piden explorar las instalaciones.

