Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La primera gala de los Premios Jaén Paraíso Gastronómico será el 1 de diciembre

Se busca reconocer a entidades y profesionales que contribuyen a situar a Jaén como «epicentro de la mejor restauración y la gastronomía de primer nivel»

E. L.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

La Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de Jaén (Hosturjaén) organiza los I Premios Jaén Paraíso Gastronómico, cuya gala está prevista el ... 1 de diciembre, para reconocer a entidades y profesionales que contribuyen a situar a Jaén como «epicentro de la mejor restauración y la gastronomía de primer nivel».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Choque de dos camiones de madrugada en la A-4 en Marmolejo
  2. 2 Investigan el origen del incendio que acabó con una niña fallecida en Las Gabias, cuya familia es de Jaén
  3. 3 El PSOE acusa a la Junta de «estafar y maltratar a la ciudad»
  4. 4 Así es el genial corto animado de Granada 2031
  5. 5 Desarticulan un grupo criminal dedicado a robar droga en la Costa de Granada
  6. 6 La borrasca Claudia deja hasta 40 litros por metro cuadrado en Jaén
  7. 7 Arranca la campaña del Bono-Comercio para impulsar las compras navideñas
  8. 8 100 empresarios y emprendedores se dan cita en Jaén para fomentar el liderazgo
  9. 9 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  10. 10 Las empresas de turismo de Jaén, satisfechas por ser parte de la Mesa del Aeropuerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La primera gala de los Premios Jaén Paraíso Gastronómico será el 1 de diciembre

La primera gala de los Premios Jaén Paraíso Gastronómico será el 1 de diciembre