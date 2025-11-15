La primera gala de los Premios Jaén Paraíso Gastronómico será el 1 de diciembre

La Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de Jaén (Hosturjaén) organiza los I Premios Jaén Paraíso Gastronómico, cuya gala está prevista el ... 1 de diciembre, para reconocer a entidades y profesionales que contribuyen a situar a Jaén como «epicentro de la mejor restauración y la gastronomía de primer nivel».

El presidente de la entidad, Francisco Navarro, ha presentado esta primera edición, en un acto que también ha contado con el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, y la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda.

Esta última ha destacado que este evento «posicionará a la provincia como lugar de referencia para disfrutar de una gastronomía y un servicio de excelencia», y será «la fiesta del sabor, la salud y la sostenibilidad».

Aranda ha señalado «la apuesta clara y clave» de esta organización empresarial «por visibilizar el gran trabajo que están realizando todos sus socios en favor de Jaén, en los ámbitos de la hostelería y el turismo en general y, en concreto, en todo lo que tiene que ver con el mundo gastronómico».

Coordinación

Al hilo, se ha congratulado de que en solo unos meses se haya hecho realidad «una gran idea, con la suma de fuerzas, de instituciones y entidades privadas». «Una prueba más de que, cuando trabajamos las administraciones juntas y de manera coordinada, los resultados llegan de una forma efetiva a la sociedad», ha afirmado.

Por ello, ha felicitado al equipo de Hosturjaén por esta iniciativa, sobre la que ha augurado que tendrá muchas futuras ediciones y que, al igual que esta primera, seguirán contando con la colaboración de la Junta a través de las consejerías de Agricultura y de Turismo.

La delegada ha indicado, igualmente, que la Consejería de Agricultura tiene como objetivo «seguir inviertiendo en la promoción y difusión del sector agroalimentario andaluz, siempre de la mano del propio sector». Como ejemplo, ha aludido a la creación y acreditación europea de la marca de calidad Gusto del Sur, que ha ensalzado, «no solo como una marca promocional, como tantas otras del mercado, sino que nos identifica como territorio».