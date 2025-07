El primer pistacho 'made in Jaén' se comercializará en los supermercados en julio

El pistacho, cultivo que en los últimos años ha emergido como alternativa al olivar en Jaén, está a punto de dar un gran paso para ... asentarse en la provincia: la Asociación Appistaco tiene previsto comercializarlo, ya envasado desde su propia nave en Navas de San Juan, a partir del mes de julio, convirtiéndolo en el primer producto de este fruto seco elaborado 100% en Jaén desde su origen hasta venta.

Así lo asevera a IDEAL el presidente de Appistaco, Julián Navarro, quien detalla que se pondrán a la venta en torno a dos toneladas del producto, tanto a través de su página web como en distintos supermercados. Esta cantidad es pequeña, los remanentes de la última campaña, por lo que realmente se trata «de una prueba» de cara a la próxima campaña, que comenzará en el próximo mes de septiembre.

«Lo que pretendemos es ver la reacción del consumidor y el grado de aceptación. Los envasaremos en bolsas de 200 gramos, por lo que se comercializará en torno a las 10.000 unidades. La intención es que si esto tiene éxito en la próxima campaña destinemos nuestra producción a venderla nosotros mismos», asevera Navarro.

Un importante avance que llega una década después de que se produjera el 'boom' del pistacho, cuando los agricultores comenzaron a optar por este cultivo. En los últimos años la apuesta , según aseveran desde Appistaco, ha sido más comedida, pues la producción alcanza su máximo potencial entre el octavo y décimo año.

«Ahora comienza a a recolectarse lo que sembramos hace diez años. Lo que sí vemos es que los agricultores que apostaron por el pistacho y tenían cinco hectáreas, ahora plantan hasta las 17, porque ven las ventajas, sobre todo en secano, al ser un cultivo que necesita poca agua», explica el presidente.

Formación

Lo que recomiendan desde la asociación es que los agricultores no se lancen a la aventura de plantar, sino que primero se formen sobre el cultivo y después inviertan, puesto que influye mucho el terreno y los cuidados necesarios, pudiendo hacer inútil la inversión.

Uno de los casos de los agricultores que apostó por el pistacho fue Estanislao Henares, que decidió en 2014 cultivar este fruto seco en su finca de La Loma. Los inicios no fueron fáciles, con mucha «incertidumbre» por el futuro del cultivo e incomprensión entre el resto de profesionales agrícolas.

«No encontré apoyo, te preguntaban riéndose y ahora lo hacen en serio. Fue un proceso duro, sin referentes claros, más por prueba y error que por conocimientos, pero ahora cuando ves la producción te das cuenta de que el camino ha merecido la pena y que sin las dificultades no habría llegado hasta aquí», relata el agricultor.

Sin embargo, como señala el propio Estanislao, no es oro todo lo que reluce, pues el proceso para preparar el pistacho no es sencillo, aunque reconoce que una de sus grandes virtudes es que el precio no fluctúa tanto, situándose de media en torno a los seis euros en origen.

Ventajas

«Yo creo que es un cultivo por el que merece la pena apostar. El agricultor no tiene que invertir en maquinaria nueva, requiere menos trabajo, es más fácilmente mecanizable y no afecta a la campaña de aceituna, por lo que puede ser una forma de innovar dentro del campo», asevera Estanislao.

La perspectivas para la próxima campaña son «bastante positivas», según reconoce el presidente de Appistaco, puesto que calculan que este año se puedan alcanzar las 1.500 toneladas, cuando en 2024 la cifra se situó en las 1.200. Un incremento considerable que mantiene el ritmo de crecimiento, pues de 2023 a 2024 la producción aumentó también en 400 toneladas.

De hecho, según los datos de la Consejería de Agricultura, se trata de un sector en auge, pues desde el año 2015 el territorio jienense ha experimentado un incremento del 250% en superficie de pistacho cultivada, superando ya las 1.000 hectáreas.