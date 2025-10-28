Primer paso para convertir el parque acuático en un nuevo proyecto turístico

Una nueva vida para el parque acuático. La Concejalía de Patrimonio ha iniciado el expediente de solicitud de concesión demanial (cesión a una entidad privada ... por unos años a cambio de un canon) para los terrenos y edificaciones del antiguo parque acuático de Valdeastillas, una parcela de 65.000 metros cuadrados que permanecía abandonada y deteriorada desde su cierre en 2014.

«Esta actuación supone el primer paso de un proceso que culminará con la licitación y adjudicación de la concesión demanial, con el objetivo de recuperar este espacio mediante un proyecto transformador que convertirá la zona en un resort ecoactivo, capaz de combinar turismo sostenible, regeneración ambiental y creación de empleo», ha señalado el concejal del área, José María Cano.

Este espacio lleva abandonado tras una inversión de cerca de nueve millones de euros a través del Plan E impulsado de Zapatero en el año 2009. La urbanización de Valdeastillas albergaría un parque acuático, como tenían las provincias cercanas, bajo el mandato de la socialista Carmen Peñálver que quedó frustrado tras el cambio de gobierno, por el que cogió los mandos el 'popular' José Enrique Fernández de Moya.

Detalles

El proyecto, denominado 'Eco Active Resort Valdeastillas', prevé aprovechar más del 80% de las infraestructuras ya ejecutadas, integrando nuevas instalaciones con bajo impacto ambiental y alto valor turístico. El complejo incluirá 150 alojamientos en distintas tipologías —desde bungalós y minicabañas hasta zonas de acampada sostenible—, piscinas renovadas, áreas deportivas, zonas verdes, espacios escénicos y un auditorio al aire libre destinado a acoger eventos culturales y de ocio durante todo el año.

«Además de su relevancia como destino turístico de interior, la actuación destaca por su contribución a la regeneración paisajística y forestal del entorno, la puesta en valor del patrimonio municipal y la creación de infraestructuras que diversificarán la oferta de alojamiento y actividades en el municipio», ha afirmado el edil.