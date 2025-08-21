Primer paso para el Centro de Innovación Oleoturístico

Manuela Millán Jueves, 21 de agosto 2025, 18:22 Comenta Compartir

Primeras gestiones para el futuro Centro de Innovación Oleoturístico de los Paisajes Olivareros de Andalucía. El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, ha sacado a licitación la actuación del proyecto y obra del Centro de Innovación Oleoturístico de los Paisajes Olivareros de Andalucía, con un presupuesto de más de un millón de euros (1.002.600) euros.

Además, comprende cuatro actuaciones: la construcción del propio edificio, la iluminación inteligente y eficiente, la climatización con energías renovables como aerotermia y fotovoltaica y el aislamiento eficiente del edificio para la mejora de la eficiencia térmica.

Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas a través de la plataforma de contratación del Estado hasta el próximo 26 de septiembre.

El proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Jaén, Capital del Oleoturismo en España: nuevo modelo turístico sostenible que pone en valor el paisaje olivarero y la cultura que gira en torno a él', dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España a cargo de los fondos Next Generation.

Detalles

La actuación prevé la creación de una infraestructura singular que dará nombre al futuro Centro de Innovación Turística de los Paisajes Olivareros de Andalucía. «Este espacio, eficiente y accesible, se concibe como un epicentro para el desarrollo turístico sostenible, la valorización de la cultura del olivar y el posicionamiento de Jaén como Capital Mundial del Aceite de Oliva», explica la primera teniente de alcalde y concejal de Turismo, María Espejo.

Este centro servirá como sede de las acciones formativas y de capacitación dirigidas tanto a empresas como a la población, además de acoger experiencias turísticas inmersivas y digitales que conecten a ciudadanos y visitantes con la historia y el futuro del olivar. Estará ubicado junto al conjunto arqueológico de la Villa Romana de los Robles, en el entorno de la Vía Verde del Aceite, «reforzando así la oferta turística de calidad, innovadora y sostenible de la ciudad poniendo de manifiesto el compromiso de la administración local por el oleoturismo responsable en la ciudad», en palabras de la edil.

La infraestructura, concebida como un edificio modulable y diáfano, permitirá acoger actividades expositivas, gastronómicas, culturales y formativas. «Se integrará de manera respetuosa con el paisaje del olivar, adaptándose a las condiciones climáticas de la ciudad y al reto del cambio climático. El espacio aspira a convertirse en un punto de encuentro para la ciudadanía, el tejido empresarial y el sector turístico y agrícola, fomentando la colaboración y las investigaciones turísticas y el desarrollo de nuevas experiencias en torno al oleoturismo», sentencia María Espejo.

Intervención arqueológica previa El pasado 2 de agosto, este periódico adelantaba otra licitación en la que dos empresas optarán a la intervención arqueológica, paso previo para la construcción del Centro de Innovación del Olivar en la capital, tras presentarse al proceso de licitación abierto por parte del Ayuntamiento de Jaén. Un proceso que se tuvo que adaptar tras una primera licitación que resultó desierta el pasado mes de junio. Una de las dos empresas se encargará de hacer un estudio en la zona, tras una primera intervención con georradar, para decidir dónde irá el futuro edificio, ya que la zona contiene un gran número de restos arqueológicos. Para la obra, se hace necesario ese estudio previo que condicionará la zona en la que se levantará el edificio para, así, minimizar los riesgos de la construcción sobre las zonas arqueológicas. En este caso, la licitación tiene un presupuesto de algo más de 158.000 euros con un plazo de ejecución de unos cuatro meses. Además, en la memoria justificativa se detalla que el objeto del contrato es definir las condiciones mínimas técnicas que han de regir y establecer los trabajos para la intervención arqueológica preventiva en solar destinado a la construcción del Centro de Innovación del Olivar