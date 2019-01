Primer encontronazo preelectoral, por unas alcantarillas, entre PP y Cs 01:11 Captura del vídeo grabado por Cs en la Carrera de Jesús. / S. U. Ciudadanos denuncia la mala ejecución de obras como el suelo de la Carrera de Jesús y el gobierno municipal le contesta que se deje de personalismos J. M. LIÉBANA JAÉN Martes, 22 enero 2019, 01:56

No es el primer choque entre el PP y Cs en Jaén, pero sí el primero que se lleva al terreno electoral, a cuatro meses ya solo de las municipales. Mientras en Sevilla ambas formaciones presentaban ayer a los integrantes del gobierno de coalición para la Junta, Ciudadanos en Jaén criticaba que la Carrera de Jesús se haya sumado «a lista de reformas fracasadas» del Ayuntamiento, tras comprobar «las deficiencias» de esta calle, recientemente reformada.

«De igual modo que denunciamos cómo se estaban llevando a cabo las obras en el mercado de San Francisco, la remodelación de la plaza Deán Mazas o la pseudopeatonalización del centro, nos volvemos a sorprender con la última muestra de ineficiencia: la Carrera de Jesús, anegada como consecuencia de las lluvias de este fin de semana», apuntó la coordinadora de la agrupación local y su probable candidata a la alcaldía, María Cantos. Y es que, añadió, «las arquetas no cumplen con su función al no haberse planificado correctamente las pendientes, por lo que las aguas discurren sin encontrar la canalización debida». Un «ejemplo palmario de inoperancia y falta de rigor», aseveró.

«A los jienenses nos ha durado poco el sueño de la mágica noche de San Antón, tras despertarnos con la pesadilla propia de los demás 364 días al año», prosiguió. «Ya es el momento de tomarse en serio a la ciudad», de escuchar las demandas procedentes de la ciudadanía, de planificar proyectos para darles respuesta y de ejecutarlos de tal manera que se ajusten a los requisitos técnicos «para que posteriormente no se añadan a esta larga lista de despropósitos».

Las obras finalizaron el pasado verano. El gobierno municipal, del PP, explicó al inicio de la remodelación que el objetivo era sustituir las redes de saneamiento y abastecimiento para evitar nuevas fugas y filtraciones a los edificios.

Respuesta

La réplica a Cs se la dio ayer la teniente de alcalde y concejala de Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas, quien dijo que la Carrera de Jesús, «además de presentar un estado lamentable, provocaba filtraciones en las viviendas de la zona», interviniendo el Ayuntamiento para mejorar el entorno de la Catedral.

«Echamos de menos que el resto de fuerzas políticas, PSOE, JeC y Cs Jaén, dejen a un lado sus intereses electorales y prioricen la calidad de vida de los jienenses y el interés general de la ciudad», añadió antes de instar a Cs «a que apoye los proyectos que suponen un bien para Jaén».

La concejala señaló que Cs, «en lugar de criticar que el Ayuntamiento haya intervenido en una calle tan importante como Carrera de Jesús, lo que debería hacer es explicarle a los vecinos que estaban sufriendo humedades y filtraciones en sus casas que no era necesaria esta intervención». Y le recomendó que «escuchen a los jienenses y que dejen a un lado los proyectos personalistas, que lo único que pretenden es hundir la riqueza que se genera en esta ciudad» y que «dejan a un lado los intereses generales», acusando a la formación naranja de hacerlo también con la Carrera de San Antón. «Viendo cómo estaban las calles de Jaén el pasado sábado, repletas de gente siguiendo la carrera, lo que no entendemos es que desde Cs Jaén se priorice no sabemos qué intereses antes que el sentir general de los jienenses. Lo que plantea Cs no tiene mucho sentido», criticó la edil del PP sobre «poner dos fechas» para las lumbres y la carrera.

Por su parte, María Cantos escribió en sus redes sociales que «hay alcaldes que piensan que con 'pan y circo' la gente se va a olvidar de los despropósitos PADEcidos».