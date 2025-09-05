Primark abre sus puertas y desata la locura en Jaén

Enara López de la Peña Jaén Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:01 | Actualizado 13:13h. Comenta Compartir

Eran las 8:50 horas del viernes, 5 de septiembre, y ya había un grupo de personas esperando a las puertas del centro comercial Jaén Plaza a la apertura de puertas. Dos de ellas, nada más dar paso a las 9:00 horas, han ido directas a las cintas para la cola de la nueva tienda que saluda a los recién llegados. Se trata del Primark, cadena internacional de ropa, complementos y productos del hogar que, finalmente, se ha sumado a los comercios que esperan atraer a un buen número de clientes y, para ser el primer día, han cumplido expectativas.

Las primeras en ponerse a la cola han sido Elena e Isabel Troyano, hermanas y vecinas de Jaén que han acudido sobre todo porque la hija de Elena se estrena como dependienta. «Tiene 19 años y es su primer trabajo», explicaba, y añadía «ha tenido formación desde el principio y ella está supercontenta, tanto de jefes como de compañeros habla maravillas».

Desde luego, el ambiente era más que positivo, muy festivo. Si alguien en Jaén no sabía que se inauguraba el Primark, lo ha sentido al momento de acceder al centro comercial: música, baile y colas. Una DJ ha puesto a dependientas y clientes a danzar desde las nueve de la mañana y ha seguido tras la apertura a las diez, dando ritmo a los que entraban y salían, en un ir y venir continuo de gente.

Eran hasta tres las cintas organizadas para distribuir en tres colas distintas que repartieran a los consumidores. Tanto a un lado como a otro de la puerta se dividían, así como uno más junto a las escaleras mecánicas, para aquellos que subían del aparcamiento con intención de ir al nuevo local. Eso sí, la cola no paraba y se accedía a buen ritmo, pues estaban los que habían ido a curiosear, pero también a gastar.

De hecho, poco después de las 10:30 horas salían por las puertas Paqui López y Amparo López, de Andújar, que tenían «muchísimas ganas de venir». Las dos cargaban con sendas bolsas con el nombre de la tienda a modo de logo promocional. «Hacía mucha falta en Jaén», comentaba Paqui, pues normalmente acudían al comercio de Córdoba, y ahora podrán hacerlo en Jaén. «Tardamos 40 minutos, está muy bien», señala, con unos transportes en autobús de los que están «muy satisfechas».

La primera abría su bolsa para mostrar la colección de calcetines, una bata «que es una maravilla», portaretratos, crema hidratante «muy barata y muy buena, que llevo años usándola», camisetas «porque no he visto un algodón más bueno que este», y de todo un poco. Y Amparo no era para menos, y había comprado «cosas para los niños», pues tiene una nieta, y calcetines, pijamas y «como es muy presumida», un peine de 'Stitch'. «Muy bien de precio y para un regalo, genial», afirmaba.

Además de la seguridad propia del centro comercial, para la inauguración se ha contado con privada y también se han sumado patrullas de la Policía Nacional de refuerzo ante la avalancha de personas que han acudido a la apertura de puertas de uno de los negocios que más ansias había por tener en Jaén. El día se espera intenso y, el fin de semana, más, en unos días en los que la locura Primark se instala en la capital y alcanza la provincia.

Acto oficial

El acto inaugural, ha estado precedido de una visita guiada a las instalaciones de esta empresa, ha contado con la participación del alcalde de Jaén, Julio Millán, el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, y presidente de la Diputación, Paco Reyes, además del Store Manager de Primark, Alexander Torrealday.

En la visita se ha destacado que es una tienda que tiene una superficie de más de 2.500 cuadrados -menos de la mitad que el de Nevada Shopping-, además de una zona de oficinas de más de 500 metros, y que genera en total 107 puestos de trabajo para cuya selección ha colaborado el Consistorio a través del área de Empleo e Imefe.

Julio Millán ha destacado que «a pesar del esfuerzo, de las vicisitudes que hemos pasado desde hace ocho o nueve años hasta vernos aquí en el día de hoy, las imágenes de alegría que estamos viendo son una muestra de que ese trabajo y ese esfuerzo han merecido la pena».

«Nos sentimos felices porque creemos de verdad que Jaén gana con la puesta en marcha de esta tienda que esta empresa multinacional ha promovido y con la que Jaén se suma al resto de provincias de Andalucía, por lo que también Primark salda su propia deuda con la ciudad y sus clientes que hasta ahora tenían que desplazarse a otras provincias», pues, además, la marca así cubre las ocho capitales de provincia andaluzas.

La apertura de la tienda, para Millán, «es otra muestra de que Jaén atrae inversión y que lejos de cerrar puertas a ninguna iniciativa, lo que tenemos es que convertirlas en ventanas de oportunidades para que consigamos que cada comprador o cliente que llegue a estos grandes centros, consuman en la ciudad, visiten nuestros museos, conozcan nuestros monumentos y compren en nuestro Centro Comercial Abierto y nuestro pequeño comercio. Este es nuestro reto», finalizaba el alcalde.