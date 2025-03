La noche del 16 de marzo, tras conocer el resultado de las primarias entregó las llaves que tenía de la sede socialista en la calle ... Hurtado a Juan Latorre, nuevo secretario general. Dos días antes había dejado libre su despacho como máximo responsable del PSOE. Los objetos personales que se llevó consigo entraron en dos bolsas de propaganda de Jaén Paraíso Interior. Desde entonces se siente feliz y tranquilo. Considera que el partido está en buenas manos.

–¿Cómo está viviendo estos días de transición hasta el XVI Congreso del PSOE, una vez que las primarias a la Secretaria General las ganó Juan Latorre?

–Esta siendo una etapa muy feliz. Se ha producido lo que yo buscaba, la verdadera renovación del PSOE de Jaén. La militancia ha elegido a una persona que tiene un perfil similar al que tenía yo cuando me incorporé a la dirección provincial. Una persona que viene del municipalismo con capacidad de trabajo y con mucha ilusión. Los compañeros han valorado muy positivamente a Juan y su capacidad. Mi objetivo era dejar un partido similar al que me encontré cuando yo me hice cargo de la secretaría.

–¿Pero qué sentimiento tiene? –Evidentemente supone un cambio en mi vida. La Secretaría General ha supuesto quitarle tiempo a mi familia, a mí mismo y también a las instituciones. Han sido muchos años, porque no solamente son los 15 de secretario general, son los seis en la Secretaría de Organización y cuatro de vicesecretario general. Ha sido mucho tiempo dedicado al partido, en una tarea muchas veces desconocida, que no se ve, pero que te obliga a estar ahí. Es importante que se note en la cara que uno es feliz y a mí se me nota, al menos eso me dicen. El relevo se ha producido como yo creía que tenía que ser y me da mucha tranquilidad en todos los aspectos.

–¿Ha habido traspaso de papeles con Juan Latorre?

–No. No ha habido traspaso de ningún papel, porque todo lo que había en el despacho lo he dejado conforme estaba. No me he llevado ni un documento. Todos están ahí para que los vea con tranquilidad. Papeles desde el año 2010, cuando me hice cargo de la Secretaría General. No ha habido que decirle nada a Juan. Él sabe de dónde viene, a dónde llega y la responsabilidad que tiene. Y creo que lo va a hacer bien. Naturalmente me he puesto a su disposición para lo que necesite.

-Desde su experiencia en la vida orgánica del partido ¿qué consejo le daría al nuevo secretario general?

-Creo que no hay que darle ningún consejo, porque lo que tiene que saber lo ha vivido y aprendido en su casa. Su padre fue alcalde y él lo es de Arjona desde 2015. Sabe que es importante escuchar a la gente y eso lo conoce por experiencia personal. Por lo tanto, la capacidad de escuchar es fundamental. La gente cuando tiene un problema quiere ser escuchada, porque cuando alguien te escucha le has resuelto la mitad de su dilema. Juan no hubiese ganado las elecciones municipales en tres ocasiones si no hubiese escuchado a la gente, si no hubiese vivido en contacta con sus vecinos. Pero una cosa sí le he comentado y es que tiene que buscar tiempo para él y para su familia.

–¿Cuáles son las luces y las sombras de los 15 años al frente de la Secretaría General?

–He vivido momentos muy complicados, especialmente durante la pandemia. Viví sus dificultades como presidente de la Diputación y como secretario general del PSOE. Era una situación para la que no estábamos preparados y tuvimos que improvisar. Ahí fue clave estar en la calle, con la gente. Sí he vivido momentos muy buenos y otros menos buenos, derivados del comportamiento de algunos compañeros que no fue el que debía de haber sido. Prefiero quedarme con lo positivo que es haber sido protagonista, junto con el PSOE y mucha gente más, de los cambios que ha experimentado la provincia de Jaén.

–¿Se arrepiente de alguna decisión tomada que ahora, pasado el tiempo, cree que podría haber sido de otra manera?

-Posiblemente muchas veces la generosidad y la responsabilidad se hayan confundido con debilidad. Y hay situaciones que si volviera sobre ellas probablemente haría de otra manera. Siempre he priorizado al PSOE y el interés general. Es verdad que le he dedicado mucho tiempo al partido pero nada comparado con lo que el partido me ha dado a mí.

-Cuando le planteaba la pregunta pensaba en el último congreso al que se presentó como candidato y al que llegó a un acuerdo con Manuel Lozano, alcalde de Marmolejo, para incorporarlo a su lista y presentar una candidatura de unidad. Aquello no salió del todo bien.

-En aquel proceso hubo una candidatura no esperada con la que se llegó a un consenso. Y tras el acuerdo, Manuel Lozano fue elegido vicesecretario general del partido. Durante los dos primeros meses lo tuve sentado a mi lado en todos los actos. Pasado ese tiempo decidió irse de forma voluntariamente para dedicarse al Ayuntamiento. Siguió estando en la ejecutiva, pero no como vicesecretario general y número dos del partido. Las cosas no son siempre como las programas, sino como al final se presentan.

–¿Y estas primarias se las esperaba?

–Yo no esperaba tampoco este último proceso. Juan Latorre llevaba desde junio de 2024 hablando con los secretarios generales, dando la cara, yendo de frente, diciendo yo quiero ser secretario general. Si alguien hubiera querido presentar una alternativa, lo debería haber dicho desde que Juan empezó a moverse, no cuando se convoca el Comité Provincial. Desde luego la decisión de Ángeles Férriz es legítima. Hemos tenido por primera vez un proceso de primarias en Jaén y desde mi punto de vista la militancia ha votado por la verdadera renovación del PSOE.

–¿Cuál es el futuro de Paco Reyes dentro del partido?

-Ahora mismo, el secretario general está haciendo lo que debe hacer: hablar con todos los responsables locales para conformar los órganos que van a dirigir los próximos cuatro años del partido. El PSOE es una democracia representativa, salvo en las primarias, en las que votan todos los militantes. Pero a partir de este momento el referente es el secretario general, cuyo cargo no le ha tocado en una tómbola, ni en un sorteo, lo han elegido los militantes. Conmigo no ha hablado Juan, pero yo estaré a su disposición para lo que crea conveniente. Yo he dado un paso al lado y voy a ser presidente de la Diputación Provincial hasta junio de 2027. Y si se mantiene el criterio actual, el presidente de la Diputación será miembro nato de la dirección provincial.

-¿Se ve como presidente del partido provincial?

-No, no. Donde él crea que puedo estar allí estaré. Mi etapa como máximo responsable ha pasado, felizmente para mí, con un balance que creo aceptable y a partir de este momento siempre a las órdenes del secretario general

-¿Qué papel le concede a la figura de presidente del partido?

-El papel de la presidencia es distinta en función de si tienes o no cubierta la Vicesecretaria General. Por lo tanto, Juan tendrá que armar y presentar al Congreso su modelo de Ejecutiva y el papel que jugará ese cargo.

-¿Cree que es posible después del día 29 recuperar una mayor presencia de Jaén en la Comisión Ejecutiva Regional? ¿Hay fórmulas establecidas para que Juan Latorre forme parte de ella?

-No tiene que haber cambio alguno en la dirección regional. María Jesús Montero ha formado su equipo y es el que tiene que pelear por ganar las próximas elecciones autonómicas, que es el reto que tenemos. Juan Latorre estará en el cónclave que la secretaria general conforme con los ocho secretarios provinciales para compartir estrategias. Jaén es la provincia que a día de hoy tiene más poder. Gobernamos para más de la mitad de la población en el ámbito local, gobernamos la única capital de provincia de Andalucía y gobernamos la única Diputación con mayoría absoluta de las dos que tiene el PSOE en Andalucía.

-¿Tiene algún temor de que la bicefalia no funcione? Usted como presidente de la Diputación y Latorre como secretario general.

-No, todo lo contrario. El compromiso es que hasta junio del 2027 voy a seguir de presidente de la Administración provincial. Vamos a trabajar de la mano en torno al proyecto que tiene el PSOE para España, Andalucía y Jaén. Voy a dejarme todo lo que pueda por trabajar en el proyecto que él lidera.