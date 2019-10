Una previa de San Lucas a la altura La Feria recobró su máximo explender en vísperas de San Lucas. / J. Mudarra El recinto ferial se volvió a llenar de miles de jienenses que disfrutaron de una jornada soleada con mucho baile y con las casetas a rebosar sabiendo que al día siguiente era festivo Jueves, 17 octubre 2019, 20:36

Mañana es festivo en la ciudad de Jaén y hoy se ha notado. La ausencia de despertador mañana ha sido el consuelo al que muchos se han agarrado para enfundarse su 'outfit' de pasarlo bien y bajar al recinto ferial a disfrutar un día más de la Feria de San Lucas. Ha vuelto la afluencia a ser la de días grandes y no cabía ni un alfiler en las casetas de comida, donde una vez más reinaron las comidas de empresa y los grupos de amigos que ven año tras en año en la Feria una ocasión única para pasar un rato diferente con sus compañeros.

La meteorología ha vuelto a acompañar. Hay más de uno cruzando los dedos para que este sea el primer año de muchos sin que caiga abundante agua sobre el ferial. Han hecho falta los abanicos y es que el sol ha castigado de lo lindo a los más trajeados y ha favorecido a aquellos que han dejado la rebeca en casa.

Más caballos de los habituales por las calles y un descenso notable de la media de edad entre los asistentes. Como decíamos al principio, mañana es festivo en la capital del Santo Reino y han sido no pocas las clases enteras de instituto que han acudido divertirse lejos de las aulas que ya no pisarán más hasta el lunes.

Han tenido que tener trabajo muchos abuelos en el día de hoy y es que Paqui fue solo un ejemplo de los muchos padres que han aprovechado el día para dejar a los más pequeños en casa y escaparse para tener unas horas de baile y de distensión.

«Ayer ya estuvimos aquí todo el día con ellos pero hoy se los hemos dejado a los abuelos y hemos bajado con unos amigos, que también los padres nos merecemos un día para desconectar de todo», ha dicho esta vecina de Torredelcampo, que llevaba un vestido de gitana beige y azul marino.

Mucho baile

Con niños o sin ellos entre el público, los animadores se han subido a las barras de las casetas 'discoteca' y no han tardado en aparecer los grupos dentro de ellas para bailar sin parar hasta que la noche ha caído sobre Jaén. Y con ella han sido muchos más los jienenses que han acudido, sabiendo que mañana no hay que madrugar.

Se han llenado los puestos de comida de gente que recuperaba fuerzas para que el cuerpo aguantase unas cuantas horas de fiesta más y han echado humo las planchas. Eugenio, camarero de uno de estos establecimientos que estaba hasta la bola ha declarado: «Hoy hay gente pero este fin de semana esperamos más del doble. Estamos acostumbrados y mientras más gente venga mejor».

También ha habido aglomeración frente a los puestos de 'chatos'. Habrá que preguntar cuando terminen las fiestas cuántos litros de vino dulce han bebido los jienenses y cuántos tubos de barquillo han hecho falta para acompañarlos, pues no daba abasto el camarero, en hora punta, a poner vasitos sobre la barra.

Incluso allí delante, esperando y haciendo cola, han bailado los jienenses y es que mañana es festivo y hoy el cuerpo lo sabía. Los vendedores ambulantes no han cejado en su acoso y derribo intentando engalanar aún más si cabía a un grupo de amigas. Intentaba uno venderles unas coronas con luces. «Para que os vean bien los chicos», ha dicho con un acento que denotaba extranjería. «No nos hacen falta», le han contestado entre risas las chicas que se metieron a una de las abarrotadas casetas.

Diferentes estilos

Dentro de ellas los estilos los de siempre. El clásico movimiento de rodilla mientras se sujeta el vaso y se usa el cuello como un periscopio para observar a otros que parecen pasárselo mejor. Los bailes coordinados entre amigas que celebran cuando sale bien sin haberlo planeado. El restriegue al ritmo de reggetón para los más fogosos y clásicos que nunca pasarán de moda.

El 'Follow the lider', además de provocar más de un tropiezo con el de enfrente, no falla nunca y con ese tema empezamos una lista que no tendría fin pero los que hoy han sonado con especial aceptación han sido 'La Bomba', 'Princesas' y el mítico 'Aserejé'.

¿Qué más da que no sepas bailar una sevillana si el que está enfrente es tu amigo y el propósito es reírse? Para los más patosos pero con ganas de bailar la solución ha sido sencilla y complicada a la vez. «Solo hay que seguir al de la barra», le ha dicho una chica a su pareja. Pero este le ha devuelto una mirada, con la que más de uno se habría sentido identificado (un servidor el primero), de las que dicen: «Pues anda que has pedido tú poco».

Con tanta entrega en la pista de baile normal que a muchos la cuesta hacia la salida del recinto ferial La Vestida se les hiciera eterna, por mucho 'chato' que tomasen como refrigerio. Dolían los pies, el aspecto no era el mismo que al salir de casa pero la frase más repetida entre los que se daban el relevo a los muchos que bajaban en sentido contrario ha sido: «Mañana más».

Otros que han tenido hoy un día grande en la Feria han sido los militantes del PSOE de Jaén que tuvieron una jornada de convivencia en la caseta 'El Buho'. Allí se ha podido ver a los altos cargos socialistas a nivel provincial. Empezando por Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincia, y el alcalde, Julio Millán, pasando por la teniente de alcalde África Colomo, y el resto de la corporación municipal, hasta los diputados Ángel Vera o Manuel Fernández. Al igual que el resto de jienenses que se animaron a bajar a las casetas, disfrutaron con buena música, comida y bebida hasta casi la noche.