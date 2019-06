Prevención para evitar casos de bullying hacia el colectivo LGTBI Un niño escribe en la pizarra la palabra bullying. Un programa para escolares conciencia sobre la violencia que pueden producir los prejuicios, y trata de reducir la homofobia interiorizada LAURA VELASCO Martes, 25 junio 2019, 01:43

Intervenir antes de que se produzcan casos de bullying hacia el colectivo LGTBI en los centros educativos. Es el objetivo principal con el que Inserta Andalucía ha puesto en marcha el Programa de Prevención de la Violencia hacia la Diversidad, que en este curso ha llegado a 100 menores de la provincia de Jaén. El resultado: una reducción de la homofobia interiorizada en los menores.

Así, se realiza una evaluación entre los niños antes de la realización del programa, con el fin de comparar las concepciones y prejuicios de los menores y si se observan o no diferencias entre las medidas previas y las medidas posteriores. En esta fase, se comprobó que existe una alta percepción por parte de los menores de que no es correcto discriminar al colectivo LGTBI (76%). Sin embargo, no perciben los prejuicios y sesgos sobre las personas LGTBI como signos de violencia. De este modo, piensan que las personas LGTBI son personas más sensibles (76%), o que los hombres gays tienen actitudes y comportamientos que típicamente han sido asociadas a las mujeres (51%).

Por otro lado, y en relación a los valores de homofobia interiorizada, el programa observa cómo un alto porcentaje considera que si fueran gays, lesbianas o bisexuales esto sería algo pasajero o que querrían cambiar (un 40% frente a un 60% que se aceptaría a sí mismo).

Mayor concienciación

Después de la aplicación del programa, sigue existiendo una alta percepción por parte de los menores de que la discriminación hacia el colectivo LGTBI no es correcta (85%). Además, hay una mayor concienciación de que los prejuicios y sesgos acerca del colectivo son factores de esa discriminación. De este modo, se observa una reducción en considerar que las personas LGTBI son personas más sensibles (52%), o en el sesgo de que los hombres gays tienen actitudes y comportamientos que típicamente han sido asociados a las mujeres (32%).

Por otro lado, y acerca de los valores de homofobia interiorizada, se observa una reducción del sufrimiento por la propia orientación sexual en caso de que esta no fuera heteronormativa (un 80% frente a un 20% que considera que querría cambiarlo). La homofobia interiorizada se produce cuando los prejuicios y sesgos acerca de las personas homosexuales se terminan interiorizando en el sujeto, pudiendo producir sufrimiento en el menor si este se sale de las nociones típicas de la heteronorma.

Así, desde el Programa de Prevención de la Violencia hacia la Diversidad insisten en que el programa contribuye a concienciar sobre el bullying y la violencia que pueden producir los prejuicios y sesgos acerca del colectivo LGTBI, y provoca una reducción de la homofobia interiorizada en los menores. «Se puede concluir, por tanto, que este programa ha sido eficaz tanto a nivel grupal como a nivel personal o individual, favoreciendo una visión más positiva del colectivo LGTBI. Este programa incluye como perspectiva innovadora y de mejora para los cursos siguientes la traducción, validación y adaptación de cuestionarios al español para medir el bullying en los centros de manera cuantitativa», recalcan.

16 centros

El programa se lleva desarrollando desde el año 2017 en la provincia de Jaén. Un total de 16 centros han participado desde entonces. En años anteriores, de 2017 a 2018, el programa se ha centrado principalmente en realizar la intervención en centros de jóvenes tutelados, así como en centros de mediana y alta intensidad. Este año 2019, el programa se ha trasladado también a centros educativos, siendo dos centros educativos de Jaén pioneros participando en el programa: Instituto de Educación Secundaria 'Jándula' (Andújar) y el Instituto de Educación Secundaria IES Sierra Morena. Asimismo, otros dos centros han solicitado participar en él. Este programa cuenta con la financiación del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ).