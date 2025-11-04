Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elena González y Erik Domínguez, en rueda de prensa en la sede del PP de Jaén. M. M.
Política

Unos presupuestos «realistas y que aportan soluciones»

El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, valora las cuentas de la Junta para 2026 y estaría dispuesto a sentarse con JM+ para abordar posibles enmiendas

Manuela Millán

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:38

Comenta

Satisfechos con las cuentas que la Junta ha preparado para la provincia en 2026. El diputado autonómico y presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ... ha hecho balance (acompañada por la vicesecretaria Elena González) de los recientes presupuestos presentados por el Gobierno andaluz, los cuales «se pueden valorar porque existen frente a la situación de otras administraciones como el Gobierno». La provincia contará en 2026 con un presupuesto de 365,9 millones, cifra que equivale a 591,92 euros por habitante.

