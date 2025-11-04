Unos presupuestos «realistas y que aportan soluciones»

Satisfechos con las cuentas que la Junta ha preparado para la provincia en 2026. El diputado autonómico y presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ... ha hecho balance (acompañada por la vicesecretaria Elena González) de los recientes presupuestos presentados por el Gobierno andaluz, los cuales «se pueden valorar porque existen frente a la situación de otras administraciones como el Gobierno». La provincia contará en 2026 con un presupuesto de 365,9 millones, cifra que equivale a 591,92 euros por habitante.

El 'popular' ha hecho especial hincapié en Sanidad, con los diez millones para la Ciudad Sanitaria, de los que 7,5 serán para ejecutar las soluciones hidráulicas necesarias para preparar el terreno para la futura construcción, que lleva 25 años esperando y de la que solo hay, por el momento, una lavandería al 29%. «También hay consignados más de 400.000 euros para buscar la solución definitiva para el centro de salud de Cazorla (sin especificar si será una reforma o un nuevo centro) y reformar los de La Carolina o Rus», trasladó.

En Educación, Domínguez ha destacado los 7,2 millones para proyectos de bioclimatización o los seis para el Conservatorio de Úbeda, «ciudad que demuestra que la Junta no entiende de sectarismos». En Úbeda gobierna el PSOE. Asimismo, ha recordado que estos presupuestos ya contemplan la redacción del proyecto del futuro Conservatorio de Danza de Jaén, aunque ya lo contemplaban los del pasado año.

Otras partidas

En Agricultura, Domínguez recae en los 3,6 millones en la nueva EDAR de Villanueva del Arzobispo; la ampliación de la depuradora de Linares, o los 160 millones para el Plan Parra para reutilizar el agua de las depuradoras. «La apuesta por materias como la agricultura en Jaén son más que evidentes», subraya.

Con respecto a las carreteras de la provincia con 17,5 millones de euros para un plan de asfaltado, siendo una de las áreas en las que más se va a invertir el próximo año por parte de la Junta y destacando el 'popular' otros ejemplos como «la mejora de la A-317 entre Santiago-Pontones y La Puebla de Don Fadrique o la intervención en la senda peatonal entre Pontón Alto y Pontón Bajo». «La valoración que podemos hacer de estos presupuestos es buena porque son realistas, siguen dando respuestas y solución a los problemas reales de los jienenses», sentencia.

Por último, en referencia a las declaraciones de los socialistas, que aseguran que «solo se ha ejecutado el 4% este año», Domínguez afirma categóricamente que «las cuentas no salen y es mucho más», aunque por el momento no tienen cifras.