Presupuestos, plaza de la Constitución y más aparcamientos antes de acabar el año

Manuela Millán Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:29 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

Un otoño 'calentito' de proyectos por más de diez millones y otros a la espera. Comienza el curso político y con ello a tomar impulso los proyectos que llevan tiempo gestándose desde el Ayuntamiento, y que el alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado de la primera tiente de alcalde, María Espejo, han explicado en rueda de prensa este lunes ya de cara al último trimestre del año. «Se trata de impulsar actuaciones emblemáticas de diez millones de euros a las que habrá que sumar actuaciones relacionadas con Cetedex», ha resumido.

Entre ellos, destaca el esperado presupuesto, que se mantiene sin cambios desde 2017, y que el alcalde espera tener en noviembre. «Va a estar muy avanzado en este mes de septiembre para solicitar el informe de Intervención y a partir de ahí presentarlo en el Ministerio de Hacienda, que sería para principios de octubre con la idea de que se pueda presentar formalmente en noviembre, una vez que tengamos todos los informes pertinentes», ha detallado Millán.

Otras actuaciones esperadas por la ciudadanía y que estarían muy avanzadas sería el progreso de proyectos como la recuperación de la zona de Los Cañones, la rehabilitación de la Plaza de la Constitución (que se presentará en los próximos días), la puesta en valor de los restos de la antigua almazara de Los Robles donde se promoverá un Centro de Interpretación del Oleoturismo, la puesta en servicio del edificio de la calle Elvín, la sala de estudio, las mil plazas de aparcamiento en las que trabaja Epassa o las expropiaciones para generar suelo que se pueda ceder a la UJA.

Intermodal y Correos

Otro de los puntos que sostienen el pacto entre PSOE y JM+ y que siguen pendientes es el acuerdo para la intermodal, para la que en la actualidad no hay acuerdo con la Junta. En relación a este asunto, Millán aclara que se realizó la firma del protocolo en el mes de julio a tres bandas (Ayuntamiento, Diputación y Gobierno) en la que se acordaba llevar a cabo los estudios previos y el anteproyecto de la integración del ferrocarril y la propia intermodal para conocer cómo sería y la mejor ubicación. «Vamos a dejar trabajar a los técnicos para conocer los avances, pero sabemos que se está trabajando ya por parte del Ministerio de Hacienda», añade. Asimismo, su deseo es que para el primer semestre de 2027 se produzca el inicio de la obra de la integración ferroviaria porque es «fundamental y estratégica para Jaén».

Por otro lado, con respecto a la idea que el alcalde planteó sobre la posibilidad de reconvertir la actual sede del Ayuntamiento en un hotel de cinco estrellas, Millán ha reconocido que «ahora mismo no se está trabajando en la reconversión», por lo que la idea sería hacerlo en futuros mandatos si finalmente se presenta un proyecto.

«Actualmente trabajamos en el proyecto de arrendamiento de Correos con el objetivo de trasladar algunas áreas municipales y parte del personal y así mejor de los servicios municipales, que sean más eficiente y sostenible», sentencia. También Espejo confirmó que el Ayuntamiento ha adquirido la propiedad de varias casas a espaldas de los Baños del Naranjo que se conservan algunos de los restos arqueológicos y que quieren poner en valor.

Deberes a la Junta

Frente a los proyectos que están en marcha con impulso municipal, el alcalde ha vuelto a criticar el papel de la Junta en Jaén, que califica de «muy deficiente». Como ejemplo, ha citado el proyecto digital Mosaicon, que el Gobierno andaluz anunció el pasado otoño y que se debió celebrar en marzo, aunque nunca más se trasladaron novedades sobre un proyecto que «convertiría a Jaén en el centro del sector del videojuego de toda Europa». Junto a ello, siguen esperando avances en el tranvía, la Ciudad Sanitaria, la Ciudad de la Justicia o en materia de vivienda.

«Estos días hemos conocido que el proyecto de la ciudad de la Justicia ha triplicado su valor, y el consejero lo ha cifrado en 280 millones, encarecido porque la Junta de Andalucía dice de no disponer dinero y tener que sacar la licitación público-privada para llevarla a cabo y que tengamos que dejar esa herencia a nuestros hijos y, enfrente, el Gobierno de Juanma Moreno no puede renunciar a 18.791 millones de euros cuando se tienen tantas asignaturas pendientes en el territorio», ha afeado.

Por su parte, Espejo ha insistido en que Jaén Merece Más «seguirá exigiendo tanto a la Junta como al Gobierno». «Tenemos proyectos que siguen paralizados como el Conservatorio Superior de Danza, ni se le ve, ni se le espera; el proyecto del Colector del que piden más informes, que dejen de marear la perdiz; la declaración institucional de Jaén como puesto de difícil cobertura sanitaria o ¿dónde está el Plan de Empleo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció en diciembre de 2024?», recuerda.

También al Gobierno le reitera la necesidad de potenciar la conexión ferroviaria con trenes de altas prestaciones a Madrid; la mejora de la señalética turística en autovías y carreteras que sean competencias del gobierno; celeridad para iniciar las obras de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, entre otras.