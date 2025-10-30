Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los parlamentarios socialistas en los terrenos de la Ciudad Sanitaria. IDEAL
Valoración

«Los presupuestos de la Junta solo intentan tapar la vergüenza de la gestión sanitaria»

El parlamentario socialista Víctor Torres critica que «si se comparan con los de 2025 las partidas se repiten y son el claro ejemplo de no haber ejecutado las cuentas de ese año»

Manuela Millán

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:58

Comenta

Primeras reacciones a los presupuestos. El parlamentario socialista Víctor Torres denuncia que los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 para Jaén son «un ... festival de propaganda para intentar tapar la vergüenza de la gestión sanitaria de Juanma Moreno y que no arreglan absolutamente nada de la situación de la sanidad pública». «Ni siquiera cumplen con las promesas del PP, puesto que no hay ninguna partida específica para la Ciudad Sanitaria». Son siete millones para la lavandería. Sin embargo, en Málaga hay más de 30 millones para su tercer Hospital», reprocha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A golpe de piedra: roban en la Cofradía de El Abuelo y en una tienda del centro de Jaén
  2. 2 Engañó a dos niños para hacer retos pornográficos a cambio de monedas para un videojuego
  3. 3 El Eco-museo del Lince Ibérico, cerrado de forma temporal
  4. 4 Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo
  5. 5 Diseñan un exoesqueleto para facilitar la poda de los olivos
  6. 6 Los presupuestos para 2026 incluyen diez millones para las «soluciones hidráulicas» de la Ciudad Sanitaria
  7. 7 Jaén Merece Más decide por unanimidad presentarse a las elecciones andaluzas
  8. 8 Un camión se sale de la vía en la A-316 de Jaén
  9. 9 Jaén se convierte durante dos días en el «epicentro de la ciberseguridad»
  10. 10 Cancelado un tren con salida de Jaén en dirección a Cádiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Los presupuestos de la Junta solo intentan tapar la vergüenza de la gestión sanitaria»

«Los presupuestos de la Junta solo intentan tapar la vergüenza de la gestión sanitaria»