«Los presupuestos de la Junta solo intentan tapar la vergüenza de la gestión sanitaria»

Primeras reacciones a los presupuestos. El parlamentario socialista Víctor Torres denuncia que los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 para Jaén son «un ... festival de propaganda para intentar tapar la vergüenza de la gestión sanitaria de Juanma Moreno y que no arreglan absolutamente nada de la situación de la sanidad pública». «Ni siquiera cumplen con las promesas del PP, puesto que no hay ninguna partida específica para la Ciudad Sanitaria». Son siete millones para la lavandería. Sin embargo, en Málaga hay más de 30 millones para su tercer Hospital», reprocha.

Torres, que hizo estas declaraciones junto al solar de la Ciudad Sanitaria donde se construye una lavandería que está al 29%, critica que estos presupuestos «no van a hacer que los centros de salud atiendan en menos de 15 días, ni que haya más profesionales sanitarios, ni que se cubran las plazas de once radiólogos vacantes en los hospitales de Jaén, ni que se incorporen neurólogos, ni resuelve la situación de más de 83.000 personas en lista de espera, como tampoco resuelve la situación de la Dependencia».

Además, la provincia ocupa «el último escalón de inversiones» junto a Huelva. «Jaén tiene el 9,8% de la población andaluza y que la inversión provincializada apenas supera el 8%. Por tanto hay infrafinanciación en una provincia que necesita discriminación positiva. La realidad es que se condena al ostracismo y al agravio a Jaén, dejándola la última sin un solo proyecto emblemático», lamenta.

El parlamentario argumenta que «si Jaén sigue condenada al olvido, no recibe las inversiones necesarias y encima éstas no se ejecutan, estamos hablando de unos presupuestos que son papel mojado». En este punto, afirmó que la Junta «no puede seguir ya mintiendo sobre infraestructuras que siguen pendientes».

«Si se comparan con los de 2025 las partidas se repiten y son el claro ejemplo de no haber ejecutado los presupuestos de ese año. Escuchar la presentación de las cuentas es un 'deja vu', volver a escuchar la intervención del año pasado, donde hablaban de proyectos que vuelven a estar incorporados este año porque no se han ejecutado», sentencia.