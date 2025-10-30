Los presupuestos de la Junta «son los que necesita Jaén para seguir avanzando»

El diputado autonómico del PP de Jaén y presidente provincial, Erik Domínguez, ha trasladado que «los presupuestos de la Junta para la provincia son, sin ... duda, unas cuentas que seguirán impulsando el desarrollo, mejorando la sanidad, la educación y poniendo el foco en las políticas sociales». «Son un ejercicio de responsabilidad teniendo en cuenta que son necesarios y fundamentales para la estabilidad y credibilidad de cualquier Administración», ha añadido.

La provincia contará en 2026 por parte de la Junta de Andalucía con un presupuesto de 366 millones, que supone que por habitante «supera la media andaluza». En este sentido ha puesto en valor que se trate de unas cuentas «planificadas, sin improvisación, en las que la prudencia y el rigor han sido las varas de medir al no contar con directrices claras por parte del Gobierno de España sobre el déficit y la regla de gasto».

«El Partido Popular no se olvida de lo importante, de los servicios públicos, ha apostillado, siendo la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda o el empleo prioridades absolutas, todo ello al mismo tiempo que se contiene el gasto», resume González. De hecho, el Presupuesto de 2026 es «el más elevado de la historia de Andalucía», con cerca de 51.600 millones de los que un tercio está destinado a sanidad, más de un 20% a la educación, más de 1.000 millones de euros son para facilitar el acceso a la vivienda y cerca de 7.500 millones para apoyar al tejido productivo, en palabras del líder 'popular'.

Ayuntamientos

«Sin embargo y a pesar de los agravios del PSOE con Jaén y con Andalucía, seguimos apostando por el municipalismo y estas cuentas lo demuestran», apunta. La Junta va a «colaborar» con los ayuntamientos a través del Plan de Cooperación Municipal que dispondrá de una dotación de 2.647 millones de euros, «más del doble que en 2018 y un 11,4% más que en 2025». La Patrica también vuelve a crecer y ascenderá a 545 millones, diez más.

«Por tanto, los presupuestos de 2026 permitirán seguir impulsando la provincia de Jaén, un territorio cargado de riqueza patrimonial, cultural y natural que Juanma Moreno va a seguir protegiendo, aprovechando y promoviendo porque somos tierra de oportunidades, mermadas durante 40 años por el PSOE», ha concluido Domínguez.