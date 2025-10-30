Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Erik Domínguez, presidente del PP de Jaén. IDEAL
Balance del PP

Los presupuestos de la Junta «son los que necesita Jaén para seguir avanzando»

El presidente del PP en la provincia, Erik Domínguez, destaca que se trata «unas cuentas reales y rigurosas y eminentemente sociales»

M. M.

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:06

El diputado autonómico del PP de Jaén y presidente provincial, Erik Domínguez, ha trasladado que «los presupuestos de la Junta para la provincia son, sin ... duda, unas cuentas que seguirán impulsando el desarrollo, mejorando la sanidad, la educación y poniendo el foco en las políticas sociales». «Son un ejercicio de responsabilidad teniendo en cuenta que son necesarios y fundamentales para la estabilidad y credibilidad de cualquier Administración», ha añadido.

