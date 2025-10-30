Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reunión entre el equipo de JM+ y el de Juanma Moreno, cuando eran socios en Jaén. IDEAL
Valoración de JM+

Los presupuestos de la Junta son «indignantes y humillantes para la provincia»

El presidente de Jaén Merece Más, Juanma Camacho, afea «el incumplimiento del PP un año más y las mentiras sobre proyectos que no avanzan»

Manuela Millán

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:38

Comenta

Indignación en Jaén Merece Más (JM+) por los presupuestos de la Junta en Jaén para el próximo año. Si las cuentas regionales no convencen al ... PSOE, los de JM+ elevan el tono y consideran «humillante», a través de su presidente Juanma Camacho, que el PP «venda como un logro lo que es una completa humillación hacia los jienenses porque la Junta ha metido otra vez a Jaén en el fondo del pozo, en el penúltimo lugar, tras decir el PP una y otra vez que es la hora de Jaén y que hay una deuda histórica que saldar con la provincia». «El PP fue desleal con Jaén al dejar a la provincia última en el presupuesto de 2024, justo el primero de su bautizo de pacto de gobierno con Jaén Merece Más en el Ayuntamiento de Jaén. No respetaron ni su palabra ni a su aliado, no ejecutaron lo presupuestado y, para colmo, volvieron a poner a Jaén a la cola en 2025», recuerda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A golpe de piedra: roban en la Cofradía de El Abuelo y en una tienda del centro de Jaén
  2. 2 Engañó a dos niños para hacer retos pornográficos a cambio de monedas para un videojuego
  3. 3 Fallece un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse del Rumblar
  4. 4 El Eco-museo del Lince Ibérico, cerrado de forma temporal
  5. 5 Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo
  6. 6 Diseñan un exoesqueleto para facilitar la poda de los olivos
  7. 7 Los presupuestos para 2026 incluyen diez millones para las «soluciones hidráulicas» de la Ciudad Sanitaria
  8. 8 Jaén se convierte durante dos días en el «epicentro de la ciberseguridad»
  9. 9 Un camión se sale de la vía en la A-316 de Jaén
  10. 10 La hora de Marc Casadó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los presupuestos de la Junta son «indignantes y humillantes para la provincia»

Los presupuestos de la Junta son «indignantes y humillantes para la provincia»