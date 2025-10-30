Los presupuestos de la Junta son «indignantes y humillantes para la provincia»

Indignación en Jaén Merece Más (JM+) por los presupuestos de la Junta en Jaén para el próximo año. Si las cuentas regionales no convencen al ... PSOE, los de JM+ elevan el tono y consideran «humillante», a través de su presidente Juanma Camacho, que el PP «venda como un logro lo que es una completa humillación hacia los jienenses porque la Junta ha metido otra vez a Jaén en el fondo del pozo, en el penúltimo lugar, tras decir el PP una y otra vez que es la hora de Jaén y que hay una deuda histórica que saldar con la provincia». «El PP fue desleal con Jaén al dejar a la provincia última en el presupuesto de 2024, justo el primero de su bautizo de pacto de gobierno con Jaén Merece Más en el Ayuntamiento de Jaén. No respetaron ni su palabra ni a su aliado, no ejecutaron lo presupuestado y, para colmo, volvieron a poner a Jaén a la cola en 2025», recuerda.

Para los de JM+ la situación «ha empeorado» puesto que Jaén «desciende incluso en el puesto de inversión por habitante y el ejecutivo de Juanma Moreno vuelve a incumplir su palabra que dio en actos donde reconoce abiertamente que Jaén necesita atención especial porque siempre ha sido abandonada a su suerte y relegada a los últimos puestos del desarrollo».

La consignación que ha hecho el PP en el proyecto de presupuesto andaluz para 2026 pone a Sevilla en cabeza de proyectos con casi 1.000 millones de euros, seguida de Málaga (740 millones), Granada (551), Cádiz (534), Córdoba (523), Almería (430), Jaén (366) y Huelva (320), en palabras de Camacho, para escenificar la posición de la provincia jienense. JM+ pide también que la Junta explique los «paupérrimos niveles de ejecución» de los años anteriores, lo que redunda en «un castigo mayor aún para Jaén, a la que se le da poco, se le pone la última o penúltima en el presupuesto y la rematan colocándola en cabeza de la falta de ejecución».

«Resulta indignante que nuestras luchas para que se dote con cuatro millones el equipamiento del Museo Ibero, o partidas para el Conservatorio de Danza y otras tantas cuestiones salgan año tras año en presupuesto, lo mismo una y otra vez porque no se hace. Mientras otras provincias avanzan a Jaén se le engaña y es todo más de los mismo y no hay proyectos transformadores», afea.

Por ello, el dirigente de Jaén Merece Más culmina aseverando que es «vergonzoso el maltrato sistemático al que se somete a esta provincia, lo mismo antes el PSOE que tiene por qué callar también, como ahora el PP que sigue ninguneando a Jaén y demuestra que nunca ha tenido interés en mantener los pactos con Jaén Merece Más por sus reiterados incumplimientos que perjudican a los jienenses, lo cual lamentan».