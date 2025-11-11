Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión de los distintos grupos, con los técnicos, sobre los presupuestos. IDEAL
Ayuntamiento de la capital

Los presupuestos de Jaén pasarán por pleno este mes tras ocho años

Las cuentas ya han visado las empresas públicas Somuvisa y Epassa y los seis organismos autónomos, además de impulsar la apertura a la participación

Manuela Millán

Manuela Millán

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:24

Pues ahora parece que sí, tras ocho años de prórrogas y un primer intento fallido en marzo, el Ayuntamiento de Jaén avanza en la tramitación ... del presupuesto con la celebración de comisiones, la apertura a la participación y con el objetivo de aprobación en pleno este mes.

