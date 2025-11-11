Los presupuestos de Jaén pasarán por pleno este mes tras ocho años

Pues ahora parece que sí, tras ocho años de prórrogas y un primer intento fallido en marzo, el Ayuntamiento de Jaén avanza en la tramitación ... del presupuesto con la celebración de comisiones, la apertura a la participación y con el objetivo de aprobación en pleno este mes.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, señala que se trabaja «sin pausa» en las cuentas del año próximo «como se comprometieron», unas cuentas que ya han visado las empresas públicas Somuvisa y Epassa y los seis organismos autónomos: Patronatos de Deportes, de Asuntos Sociales, Centro Especial de Empleo, Universidad Popular, Urbanismo y Patronato de Cultura, entidades cuyo presupuesto se suma al del propio Ayuntamiento de Jaén.

«El objetivo sigue intacto y con plazos posibles, que es que la capital tenga en 2026 sus cuentas y de ello se dará progresiva y cumplida información», indica el regidor.

Sin descanso

Por su parte, el concejal del área Económica, Francisco Lechuga, explica que los siguientes hitos con el borrador de cuentas del Consistorio y sus entidades serán presentarlas en el seno de Consejo Local de Participación Ciudadana, a mediados de mes, a los grupos políticos y al Consejo Económico y Social, cuyo plenario debe emitir un informe, que es preceptivo aunque no vinculante.

Una vez listos estos trámites, el objetivo de ratificarlas en el pleno de noviembre sigue vigente, de tal manera que el presupuesto de 2026 se estrene con la entrada del nuevo año.

Primer intento

El equipo de Gobierno de la capital presentó, el pasado mes de marzo, el borrador de las cuentas municipales, a la espera del visto bueno del Ministerio de Hacienda, que no llegó. El compromiso con Jaén Merece Más, tras la moción de censura era presentar los presupuestos, aunque finalmente fueron aparcados al no tener el informe de Intervención.

Las cuentas ascendían a 159 millones entre los organismos autónomos y el Ayuntamiento (140 en el caso exclusivo del Consistorio) tras un equilibrio entre ingresos y gastos. Aunque en este caso eran para 2025, con un presupuesto «transitorio». Ahora, el que se quiere aprobar este mes en pleno es el del año 2026, ya para el ejercicio completo y tras poder aumentar los plazos de pago de la deuda del Ayuntamiento tras el acuerdo con Hacienda.