Los presupuestos de la Diputación de Jaén blindan el «ecosistema» de Cetedex

La Diputación de Jaén ha presentado su proyecto de presupuesto para el año 2026, que ascenderá a casi 400 millones de euros (397,5 millones ... de euros) y será «el más inversor de la historia». Así lo ha asegurado la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, durante la rueda de prensa en la que ha desgranado las cuentas de la Administración provincial para el próximo año antes de informar sobre este documento al CES Provincial.

En esta comparecencia, la responsable económica de la Diputación ha calificado este presupuesto de «muy ambicioso, ya que supera al del año anterior, que ya era el mayor de la historia». En concreto, contempla 25,36 millones de euros más, lo que supone un aumento de un 6,8% y le permite acercarse a los 400 millones de euros, de los que 82 millones de euros irán destinados a inversiones, «la mayor cantidad que nunca hemos dedicado a este capítulo», según ha subrayado Parra.

Con esta partida, que crece un 10,6%, ha avanzado que se incrementará hasta los 25 millones de euros el Plan Accede para la mejora de carreteras y se construirá un nuevo aparcamiento en el recinto de Ifeja con más de 2.000 plazas, entre otros.

En concreto, se ha destacado el trabajo que se está realizando desde Ifeja y el Olivo Arena como escaparate de la provincia de Jaén y motor de eventos culturales y deportivos, «donde vamos a seguir invirtiendo», ha enfatizado y apuntaba que se van a hacer unas actuaciones de mejora en el pabellón principal con un presupuesto de 2,6 millones de euros, de los cuales este año se invertirán 1,7 millones de euros, y luego «algo muy demandado y necesitado», como es un gran aparcamiento que estará cercano a las 2.000 plazas y un presupuesto de 4,5 millones. La anualidad en 2026 para acometer esta última iniciativa va a ser de 3,96 millones, según ha apuntado la vicepresidenta.

642,5 euros por habitantes Relativo a la inversión de los presupuestos, la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, ha subrayado datos como que el gasto por habitante asciende a 642,5 euros y ha detallado algunas de las características de este presupuesto, que ha tildado de «expansivo, municipalista, prorrural, también transformador, con partidas muy importantes que conllevan proyectos transformadores para la provincia, ecológico, social, captador de fondos europeos y muy inversor, lo que conlleva generación de empleo». En su repaso a estas cuentas, Parra ha enfatizado que se trata de «un presupuesto que rezuma municipalismo, que lucha contra la sequía y el cambio climático, favorece la conectividad y apuesta por las prestaciones sociales y las actividades de carácter económico». Su conformación ha sido posible, como ha resaltado la vicepresidenta tercera, «por el mayor incremento de los ingresos que provienen del Gobierno de España, de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE)», que ha sido factible por «los logros económicos del Gobierno de España, lo que repercute en los ingresos de todas las administraciones locales y también de las comunidades autónomas».

Entre las partidas que más ha destacado la responsable económica de la Diputación se encuentran algunas vinculadas al Cetedex. Al respecto, ha recordado que «después del esfuerzo de esta Diputación para expropiar los terrenos del campo de pruebas, que ya ha sido declarado de interés de defensa nacional, seguimos con esa línea de trabajo tratando de conformar ese ecosistema en torno a la política industrial de defensa».

Para ello, ha añadido que «tenemos distintos instrumentos, como es el caso de la Oficina o la Cátedra Cetedex, también la Incubadora de Alta Tecnología de Geolit o ese convenio que firmamos con el Principado de Asturias, con la Cámara de Comercio de Oviedo y la Cámara de Comercio de Linares para reforzar la Ruta de la Plata, que viene también a incidir en todas esas empresas que están vinculadas a la defensa y a la seguridad».

En este ámbito del empleo, en 2026 se «volverá a poner en marcha la convocatoria de 3 millones de euros para atraer empresas y para que seamos competitivos a la hora de posibilitar la llegada de nuevas firmas o la ampliación de líneas de negocio en las empresas existentes en la provincia», según ha avanzado Pilar Parra.

Degusta y más

Una estrategia también destacada en esta comparecencia ha sido la de Degusta Jaén, que «sigue creciendo en número de empresas y de empleo, también aumenta su presupuesto, hasta los 690.000 euros», ha dicho la vicepresidenta, quien ha recordado que «bajo su manto hay 306 empresas y existen 2.500 puestos de trabajo en 73 municipios, la mayor parte del mundo rural».

En este somero repaso a las actuaciones previstas, la vicepresidenta se ha detenido en la asistencia a municipios y la cooperación, apartado en el que ha destacado el Plan Provincial de Obras y Servicios (16,16 millones de euros), 500.000 euros para actuaciones que demandan los ayuntamientos ante necesidades que no estaban previstas, los 9,3 millones de euros para bomberos y otros 318.000 para entidades locales autónomas (ELAs).