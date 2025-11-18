Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los presupuestos de la Diputación de Jaén blindan el «ecosistema» de Cetedex

En total se contemplan 25,36 millones de euros más, lo que supone un aumento de un 6,8% y lo acerca a los 400 millones de euros

E. López de la Peña

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:08

La Diputación de Jaén ha presentado su proyecto de presupuesto para el año 2026, que ascenderá a casi 400 millones de euros (397,5 millones ... de euros) y será «el más inversor de la historia». Así lo ha asegurado la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, durante la rueda de prensa en la que ha desgranado las cuentas de la Administración provincial para el próximo año antes de informar sobre este documento al CES Provincial.

