Unos presupuestos «sin consenso, ni transparencia»
El PP critica que el equipo de Gobierno «no ha contado con las asociaciones y grupos municipales para elaborar las cuentas», aunque no entra en el contenido
Manuela Millán
Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:08
Al PP no le gustan las formas de los presupuestos, sin entrar en el contenido por el momento. El Grupo Municipal Popular ha «lamentado profundamente» ... la forma en la que el equipo de Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más ha presentado el borrador de Presupuestos Municipales para 2026. Un documento que, según ha trasladado su portavoz, Agustín González, llega «tras un año en el que han tenido tiempo más que suficiente para trabajar unas cuentas dialogadas, participadas y abiertas, pero que finalmente se ha presentado sin ningún tipo de transparencia, ni consenso».
González ha recordado que el PP dejó elaborado un borrador que «ha servido de base al actual Gobierno», y que, además, ofreció su ayuda para «trabajar el presupuesto de forma conjunta y con total lealtad institucional, una mano tendida que en ningún momento fue atendida». «Finalmente, el documento se ha presentado sin ningún tipo de transparencia, mediante una reunión informativa de apenas quince minutos previa a una rueda de prensa. Este gesto evidencia que el equipo de Julio Millán no ha tenido intención de contar con las aportaciones del resto de grupos municipales y que la reunión ha sido un simple paripé», denuncia González.
González ha criticado que esta dinámica «se haya repetido con los colectivos y asociaciones de Jaén», que también han sido convocados de «manera apresurada». «Esto se aprecia claramente en el propio borrador, donde no se asigna una partida específica para atender las necesidades de las asociaciones de vecinos, siendo una ruptura evidente de la alianza que siempre debe existir entre un Ayuntamiento y su tejido vecinal», añade.
Contenido
En cuanto al contenido, González ha indicado que, con apenas unas horas para analizar unas cuentas tan extensas, el Grupo Popular «no va a realizar todavía valoraciones profundas». Aún así, ha adelantado que ya se aprecian «algunos aspectos cuanto menos preocupantes» que deberán ser revisados con detalle.
González ha recordado que recuperar un presupuesto actualizado era un objetivo «prioritario durante» el mandato del PP, que dejó «avanzados los trabajos necesarios para dotar a la ciudad de unas cuentas elaboradas con prudencia y realismo». «Esperamos que el retraso con el que el actual equipo de Gobierno presenta este documento no acabe provocando que la aprobación definitiva del presupuesto llegue terminando ya 2025, lo que supondría un nuevo perjuicio para la planificación municipal», señala.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión