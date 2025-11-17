Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento de Jaén, en una imagen de archivo. IDEAL
Ayuntamiento de la capital

Unos presupuestos «sin consenso, ni transparencia»

El PP critica que el equipo de Gobierno «no ha contado con las asociaciones y grupos municipales para elaborar las cuentas», aunque no entra en el contenido

Manuela Millán

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:08

Al PP no le gustan las formas de los presupuestos, sin entrar en el contenido por el momento. El Grupo Municipal Popular ha «lamentado profundamente» ... la forma en la que el equipo de Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más ha presentado el borrador de Presupuestos Municipales para 2026. Un documento que, según ha trasladado su portavoz, Agustín González, llega «tras un año en el que han tenido tiempo más que suficiente para trabajar unas cuentas dialogadas, participadas y abiertas, pero que finalmente se ha presentado sin ningún tipo de transparencia, ni consenso».

