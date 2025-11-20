Los presupuestos de la capital «supondrán la mayor subida de impuestos de la historia»

No a los presupuestos municipales de «los impuestos». El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, asegura que con los nuevos presupuestos ... de PSOE y JM+ en la capital, el 1 enero de 2026 «será una fecha negra». «Ese día comienza la mayor subida de impuestos de la historia y se inicia una brutal persecución fiscal a los vecinos», asegura González.

Para el 'popular', el presupuesto «urdido» por el equipo de Gobierno constituye un «atraco recaudatorio camuflado» en unas cuentas públicas. En una rueda de prensa, recae en que en la previsión de la recaudación, 90,8 millones será dinero «extraído directamente del bolsillo de los jienenses», a los que Julio Millán «les sube un 28,05 % los impuestos directos, un 197,37 % los indirectos y un 296,41 % las tasas». «Con Julio, the winter is coming», ha ironizado.

Detalles

Tras el análisis del PP, González apunta que el 54 % de los ingresos «proceden del dinero extraído a los jienenses». Sobre el más relevante de ellos, el de bienes inmuebles (IBI), resaltad que «se subirá el 10 % tras incrementarlo un 14 % en su anterior etapa como alcalde». «Lo que significa una subida del 24 % en un impuesto que Jaén Merece Más consideraba intocable», recuerda.

Por ello, acusa a la formación local de convertirse en «cómplice del PSOE en una política recaudatoria que afecta al conjunto de la materia impositiva». Así, además del IBI, Agustín González se ha referido al «incremento del 50%» del impuesto de vehículos de tracción mecánica. «El mismo porcentaje subirá el impuesto de actividades económicas, lo que supone otro sablazo a los autónomos de la capital», lamenta.

Además, ha hecho hincapié en otros Impuestos que afectan a la vivienda, como los de construcción y la plusvalía, que «se incrementarán de manera desproporcionada el próximo año». En concreto, «un 40 y un 30%» respectivamente. Para el portavoz, estas subidas, añadidas al elevado precio de los inmuebles, constituyen «otro obstáculo para que los jóvenes que residen en Jaén accedan al mercado inmobiliario». Los incrementos de las tasas de recogida y tratamiento de la basura cursan «contra el conjunto de la población de la capital, al igual que las subidas para la licencia del taxi, para los tenderos de los mercados, para los hosteleros con terrazas en la vía pública o para quienes instalan atracciones en el recinto ferial».

Hasta las bodas

«La subida que experimentará la celebración de bodas civiles en el Ayuntamiento a partir del 1 de enero será de un 7%, lo que sitúa el precio en 235,40 euros. Comparativamente, en Jaén se paga casi el doble que en Madrid, más del doble que en Sevilla y casi el triple que en Málaga. Con Julio Millán, decir sí quiero sale más caro aquí que en cualquier capital de España», subraya González.

En cuanto a las sanciones por infracciones de circulación y por aparcamiento en la zona azul, el portavoz ha criticado el «carácter prospectivo de unas cuentas que elevan sospechosamente el capítulo de sanciones». «Si en noviembre ya saben que en 2026 uno de cada cuatro conductores cometerá una infracción es porque tienen intención de convertir el tráfico en una máquina recaudatoria para pagar las comisiones a la Diputación», refleja.

Informe de intervención

La argumentación del PP se sustenta técnicamente con el «demoledor» informe de la intervención del Ayuntamiento de Jaén, que es negatico, aunque no vinculante. «Este servicio define literalmente el presupuesto como desproporcionado, excesivo, descompensado, desequilibrado e injustificado y que se incumplen las condiciones del fondo de ordenación, exceden los límites de gasto y son de difícil ejecución», resume.

Por todo lo descrito, y en busca de «unos buenos presupuestos para Jaén», desde el PP han anunciado que presentarán «las enmiendas necesarias para revertir lo que es un atraco en unas cuentas justas, reales y que beneficien a la ciudadanía».