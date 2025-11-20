Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El portavoz del PP en Jaén, Agustín González. IDEAL
Ayuntamiento de Jaén

Los presupuestos de la capital «supondrán la mayor subida de impuestos de la historia»

El portavoz del PP, Agustín González, anuncia enmiendas para «arreglar unas cuentas municipales que atacan los bolsillos de los jienenses»

Manuela Millán

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:40

No a los presupuestos municipales de «los impuestos». El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, asegura que con los nuevos presupuestos ... de PSOE y JM+ en la capital, el 1 enero de 2026 «será una fecha negra». «Ese día comienza la mayor subida de impuestos de la historia y se inicia una brutal persecución fiscal a los vecinos», asegura González.

