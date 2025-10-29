Los presupuestos para 2026 incluyen diez millones para las «soluciones hidráulicas» de la Ciudad Sanitaria

Ciudad Sanitaria sí, pero sin prisas. Los presupuestos de la Junta de Andalucía destinados a la provincia de Jaén para el próximo año 2026 incluyen ... una partida presupuestaria de diez millones de euros que irán a la Ciudad Sanitaria. «Llevamos siete años hablando de este proyecto, pero antes no existía nada porque pensábamos que había avances como los cambios en el PGOM, pero la realidad es que hubo que empezar de cero», ha apuntado la consejera de Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, encargada de presentar las cuentas junto con el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella.

Una cantidad, diez millones de euros, que se destinarán a las soluciones hidráulicas que hay que alcanzar porque «para impulsar una infraestructura tan importante hay que tener seguridad de que el edificio contará con todas las garantías técnicas». «Necesita una importante obra hidráulica para que no haya problemas y en eso nos vamos a centrar porque llevamos un año intentando plantear la mejor solución y parece que ya se ha determinado», apunta García, que ha añadido que «si hay que esperar otro año para asegurar el mejor camino lo haremos porque van a determinar el futuro de esta infraestructura.

Además, también esperan comenzar con el inicio del expediente para la licitación del proyecto como tal. Por el momento se está construyendo la lavandería, tras el cambio de su ubicación, que está por el momento al 29%.

1 Vivienda

Ampliar

Con respecto a vivienda, uno de los asuntos que más preocupan en la actualidad a la ciudadanía, cuenta con una partida de 18 millones que se centrarán en la rehabilitación en la capital, Linares, Jamilena y Andújar. En concreto, 4,4 millones de euros irán al barrio del Polígono de El Valle y Las Protegidas de Jaén. En este último barrio la promesa del PP siempre fue impulsar la descatalogación que ahora relacionan con una decisión del Ayuntamiento de Jaén.

«Se descarta en cuanto a que quien tiene que impulsar cualquier medida urbanística que afecte a Las Protegidas es el Ayuntamiento de Jaén», ha señalado Jesús Estrella. Eso sí, aclara que la descatalogación «no debe ser un impedimento para que se comentan la reforma integral de las viviendas». «Los vecinos lo que quieren es que su vivienda se mejore y estamos dando esa posibilidad», ha señalado.

2 Educación

Ampliar

Dentro de la partida de educación se puede desgranar otro de los proyectos que llevan años esperando en la capital, el Conservatorio de Danza. Se incluyen 100.000 euros para la redacción del proyecto. Aquí, oh, sorpresa, es la misma cantidad que se proyectó en las cuentas para este año.

Asimismo, hay una partida de 2,2 millones para el proyecto de ampliación del IES Santa Teresa de Jaén y con 7,2 millones de euros para la segunda fase del plan de bioclimatización en los centros educativos de la provincia, que beneficiará a doce municipios. Además, seis millones para el Conservatorio de Úbeda.

3 Justicia

Ampliar

Para Justicia se prevé la rehabilitación de la sede judicial de Villacarrillo con 2,7 millones; además del impulso de la nueva en Linares, con 400.000 euros. También se trabaja en la de Alcalá la Real. «Con respecto a la Ciudad de la Justicia, seguimos esperando el informe del Ministerio de Hacienda para seguir avanzando», ha detallado Catalina García. Este proyecto, enconado en la capital desde hace años, se va a impulsar por colaboración público-privada, por lo que no se ha especificado si estarán para finales de 2026.

Otras partidas

En el caso de Turismo, habrá ayudas específicas para los municipios turísticos de la provincia (Úbeda, Baeza, Baños de la Encina, La Iruela y Cazorla), con casi 470.000 euros. Y, para evitar tensiones, se ha recordado que se mantienen los 175.000 euros que la Junta concede a la Diputación Provincial de Jaén para la promoción turística del territorio y los casi 250.000 para la financiación de Tierra Adentro.

Apuesta global

Jaén casi 366 millones, un 8,9 más que el año anterior y un gasto de 591,92 euros por habitante, uno de los mayores de Andalucía. También se ha subrayado el «importante nivel de provincialización de las cuentas, que llegan hasta el 68%, lo que supone un ejercicio de transparencia».