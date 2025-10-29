Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras en la lavandería de la futura Ciudad Sanitaria. M. M.
Los presupuestos para 2026 incluyen diez millones para las «soluciones hidráulicas» de la Ciudad Sanitaria

El próximo año no comenzará el proyecto, aunque esperan iniciar el expediente para su licitación y avanzar, con la misma partida, en el Conservatorio de Danza

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36

Ciudad Sanitaria sí, pero sin prisas. Los presupuestos de la Junta de Andalucía destinados a la provincia de Jaén para el próximo año 2026 incluyen ... una partida presupuestaria de diez millones de euros que irán a la Ciudad Sanitaria. «Llevamos siete años hablando de este proyecto, pero antes no existía nada porque pensábamos que había avances como los cambios en el PGOM, pero la realidad es que hubo que empezar de cero», ha apuntado la consejera de Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, encargada de presentar las cuentas junto con el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella.

