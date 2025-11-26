El presupuesto de la Diputación es «injusto» e «insuficiente», según el PP
Los 'populares' consideran que las cuentas de 2026 condenan a la provincia de Jaén a «otro año perdido»
A. C.
Jaén
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:17
El Grupo Popular define las cuentas de la Diputación de Jaén aprobadas este miércoles como «injustas, insuficientes e insensibles, un corta y pega sin alma ... ni ambición», construidas sobre «cifras irreales y sin una sola medida concreta para frenar la despoblación, apoyar a los autónomos o fortalecer el regadío».
En una nota aseguran que pese a contar con el mayor presupuesto de la historia, casi 400 millones de euros —un 6,8% más—, «no cambiará nada en la vida de los jienenses».
Para el portavoz de los 'populares', Luis Mariano Camacho, el balance es claro: «No podemos apoyar un presupuesto que recorta empleo, juventud, agricultura, seguridad, oportunidades y futuro. No es el presupuesto de Jaén; es el presupuesto del PSOE».
A su juicio, «son unas cuentas sin proyecto de provincia, a espaldas de sindicatos y oposición, que cronifican los problemas y condenan a Jaén y a los jienenses a perder otro año, a seguir perdiendo población, empresas y oportunidades».
Según los 'populares', hasta el Consejo Económico y Social (CES) de la provincia «le saca los colores al PSOE por su gestión», certificando que es la penúltima en esfuerzo inversor con un 15,46%, «muy lejos de la media andaluza del 27,19%».
Además, «es la más endeudada por habitante, con 173 euros frente a 36 de media en Andalucía». «Fuera de su relato de tantos años a base de publicidad y autobombo la realidad de los números es de una gestión nefasta», señala Camacho, quien insiste en que gracias a la Junta de Andalucía «que es quien lo sufraga, somos la primera en gasto social con 181 euros por habitante, con 81 millones de euros para la Diputación, un 13% más, la mayoría para Dependencia».
Camacho critica los «recortes» aplicados por el PSOE en áreas clave y enumera los «cero euros» para autónomos; el Plan Especial de Empleo se hunde de 10 millones a apenas tres; el Plan de Juventud cae un 15%; Entidades Locales Autónomas (ELA) sin financiación propia, única Diputación andaluza que lo hace.
También asevera que se recortan recursos en los parques de bomberos de Segura y Cazorla; en cuanto al Plan Accede, de los 25 millones de euros anunciados se queda en 10 y no intervendrá en más del 90% de carreteras de Diputación destrozadas; o solo el 1% del presupuesto para agricultura y «ni un euro» a regadíos en una provincia eminentemente agrícola.
A ello se suman las «inversiones eternas sin ejecutar», como las residencias López Barneo y Santa Teresa, los compromisos con las Caserías de Jaén o la oficina turística del aeropuerto Granada-Jaén «cerrada sin personal».
El pleno ha aprobado, además, la cesión de tributos del Ayuntamiento de Jaén a Diputación: «Nos parece bien, pero es incomprensible que a la capital se le cobre un 2,5% de la recaudación por la gestión y a pueblos como Hinojares un 5%. Esto no es una empresa ni un negocio; es un servicio público y todos deberían pagar el mismo porcentaje», afirma.
