Un presidente lleno de planes para Jaén Juan Manuel Moreno Bonilla, el sexto presidente andaluz, presentó en noviembre pasado su programa para la provincia de Jaén. / IDEAL Moreno afirmó en noviembre que la provincia «necesita un repulsivo ya» y ofreció el Plan Jaén Avanza y el Plan Jaén Mejor Comunicado JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 21 enero 2019, 00:47

¿Hasta cuándo vais a aguantar los jienenses con esta situación de agravio y maltrato permanente?», espetó Juanma Moreno a los presentes, dirigentes de su partido, empresarios, representantes sociales y medios de comunicación, durante su visita a Jaén del pasado 9 de noviembre, tres semanas antes de las elecciones andaluzas del 'vuelco' y el 'cambio'. «Jaén necesita un revulsivo y lo necesita ya», añadió tajante al lado del presidente nacional, Pablo Casado, protagonista principal del desayuno informativo organizado por Europa Press. Por entonces, las encuestas no eran nada favorables para Moreno Bonilla.

Allí, el ahora flamante presidente de la Junta de Andalucía lanzó varias propuestas, en el caso hipotético de llegar a gobernar, para acabar con la «marginación» que dijo ha sufrido la provincia jienense con los distintos gobierno socialistas, ya que, a pesar de sus potencialidades, «no tiene ni mucho menos el nivel de progreso y bienestar» del resto de Andalucía y España, esgrimió.

Y para soltar ese lastre y reducir sobre todo las altas tasas de desempleo, elevar la renta de los jienenses y frenar la despoblación, el séptimo presidente andaluz - Fernández Viagas lo fue de la Junta Preautonómica y Gaspar Zarrías estuvo en funciones durante 16 días tras la dimisión de Manuel Chaves en 2009 - ofreció la puesta en marcha de dos planes que sirvan de palanca para ese «revulsivo» necesario en tierras jienenses: el Plan Jaén Avanza y el Plan Jaén Mejor Comunicado. Del primero apuntó que será «un programa extraordinario de inversiones en colaboración con el tejido social y empresarial» de la provincia y que tendrá como objetivo «conseguir la convergencia con el resto de Andalucía, con más peso industrial y desarrollo social y económico». Sin olvidar la ITI (Inversión Territorial Integrada), que son fondos europeos concedidos a la provincia y que el PP en su decálogo se comprometió a desarrollar «sin dilación», para lo cual necesita el concurso del Estado.

Y el segundo, «un ambicioso plan de infraestructuras», según subrayó, servirá para mejorar las carreteras de titularidad autonómica, incluyendo los tramos para continuar la Autovía del Olivar desde Martos hacia la provincia de Córdoba, así como la finalización de las circunvalaciones alrededor de la capital para mejorar su comunicación, mencionó.

Ambos asuntos figuran en el programa electoral del Partido Popular y fueron recogidos por su cabeza de la lista jienense al Parlamento andaluz el 2-D, Maribel Lozano, cuando IDEAL solicitó a las cuatro principales formaciones políticas que concurrirán a las elecciones un decálogo de las principales medidas que impulsarían de gobernar. Así, sobre el primer plan, Jaén Avanza, apuntó también incluir las medidas del Plan Linares Futuro y las relativas a la industrialización de la antigua N-IV y otras en la misma línea para Úbeda, Alcalá la Real, Villacarrillo y Jaén capital.

Y en cuanto al segundo plan, el de comunicaciones, el Partido Popular incluyó además en su decálogo el desdoblamiento de la A-311 (Jaén-Andújar, por Fuerte del Rey), mejoras en las carreteras de las comarcas de El Condado, Segura, Las Villas y La Loma, posibilitando un mejor acceso a la A-32 (Bailén-Albacete), autovía en construcción por el Estado, así como la mencionada continuación de la Autovía del Olivar y la conversión en autovía de la A-306, desde Torredonjimeno a El Carpio, que ha sido un caballo de batalla de los 'populares' durante las dos últimas décadas, repitiendo que Jaén y Córdoba eran las dos únicas capitales vecinas no unidas directamente por autovía.

Ciudadanos

Esta última infraestructura también la incluyó en su decálogo Ciudadanos, su ahora socio de gobierno, con el fin de crear un eje diagonal que comunique la A-4 (Madrid-Cádiz) con la Autovía del Olivar, así como la continuación de esta, que es de «interés vital para la ordenación del territorio andaluz y jienense», dijo el partido naranja, cuya candidatura el 2-D encabezó en la provincia Mónica Moreno, ahora también parlamentaria autonómica. Así como recuperar el intercambiador de Alcolea - a las afueras de Córdoba - para que los escasos trenes que enlazan Jaén con Andalucía Occidental puedan utilizar el corredor de la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Sevilla - también conecta con el de Málaga - , acortando así la duración del viaje. El cambiador de ancho de vía fue construido en 2009 durante los gobiernos del PSOE en Madrid y Sevilla, con una inversión de 8,8 millones. El primer Gobierno de Rajoy lo dejó en desuso en 2013 y desde entonces lo han reclamado otras provincias para mejorar sus comunicaciones por tren.

En materia ferroviaria, Ciudadanos, más ambicioso, también reflejó en su decálogo incluir en el PISTA (Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía) la conexión Jaén-Granada, con el fin de tener un nuevo corredor entre Andalucía Oriental y el centro del país, junto con una mejor conexión para viajeros con Córdoba y la terminación del ramal entre Linares y Vadollano, que facilitará el transporte de mercancías al conectar el parque empresarial linarense con la estación de la línea Alcázar de San Juan-Cádiz. Las obras se retomaron recientemente tras no pocos retrasos y están muy avanzadas, aunque falta el tramo final.

Sanidad

Junto a los planes para generar empleo y mejorar las comunicaciones, el entonces candidato puso el acento, durante el acto en Jaén, en la necesidad de construir un nuevo complejo hospitalario que acabe con la dispersión actual y modernice las instalaciones. «Jaén necesita la Ciudad Sanitaria para contar con los servicios que merecen los ciudadanos, con eficiencia y calidad», dijo sobre un proyecto que ya acumula también dos décadas y que ha sido otro de los caballos de batalla del PP, hasta el punto de que Javier Arenas prometiera en la campaña de 2012 que si ganaba, sería lo primero que haría. «Se acabó el olvido con Jaén», aseveró el que fuera líder del PP-A.

De hecho, la Ciudad Sanitaria fue la primera medida del decálogo 'popular' en las elecciones del 2-D: «Para el PP es prioridad absoluta dignificar nuestra sanidad. Nos comprometemos a construir la Ciudad Sanitaria en jaén tras 11 años esperando a que el PSOE cumpliera con la promesa de Manuel Chaves». Y también figura en el decálogo de Ciudadanos: «La estremecedora situación de los recursos humanos, mal gestionados por los responsables y la falta de planificación a la hora de generar profesionales cualificados es uno de los pilares de la mala situación actual y de un peor futuro si no se interviene adecuadamente».

Junto a la Ciudad Sanitaria, tanto Moreno como su partido adquirieron el compromiso de poner en marcha los 'chares' (centros hospitalarios de alta resolución) demandados por la población. En particular, el de Cazorla, construido ya y cuyas consultas se abrirán «en unas semanas», dijo hace unos días el Gobierno saliente, tras años anunciando su puesta en marcha. «Y construiremos el de Cazorla», apuntó el PP en su decálogo, así como más equipos de urgencias, pediatras y matronas en la provincia y «empleo de calidad» en Salud Responde y en los servicios de emergencias 061 y 112.

Educación

La formación educativa también fue incluida entre las medidas prioritarias por los socios del nuevo gobierno andaluz. El PP hizo bandera de los proyectos pendientes o de futuro, como tres conservatorios de música: el de Grado Medio de Andújar, el Superior de Jaén y el Profesional de Alcalá la Real, junto a la ampliación del Andrés Segovia de Linares y la creación en Jaén del Conservatorio de Danza. Así como el nuevo IES para el Bulevar de Jaén y la apuesta en general por el Bachillerato de Bellas Artes y la Formación Profesional. Y Cs abogó por la modalidad dual, ampliando y diversificando la oferta de ciclos formativos, con especial atención a las actividades económicas de la provincia. Así como una mejor climatización de los centros educativos de la provincia para garantizar «unas condiciones de trabajo y estudio adecuadas» ante las olas de calor o frío.

Visita a Linares

El mismo día que estuvieron en Jaén, Moreno y Casado presentaron por la tarde en Linares, la candidatura jienense al Parlamento andaluz y se reunieron con la plataforma ciudadana 'Todos a una por Linares', que les trasladó sus reivindicaciones y a la que Moreno prometió que si era presidente, una de sus primeras visitas en enero sería a Linares para tratar su situación. «Yo ya me he comprometido, porque la gran ciudad de Linares, que está en el corazón de Andalucía, no se merece el maltrato al que está siendo sometida por parte del PSOE», dijo.