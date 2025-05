El presente y futuro del agua, a debate en Linares

Manuela Millán Viernes, 9 de mayo 2025, 18:03 Comenta Compartir

El agua, en el centro del debate. El PP ha celebrado en Linares el foro 'Agua y Agricultura en Jaén', un espacio de «reflexión y diálogo» centrado en uno de los mayores desafíos que enfrenta el territorio: el presente y futuro del agua. Para ello, se ha contado con la participación de expertos, representantes del sector agrícola, autoridades públicas y agentes sociales para debatir y aportar soluciones sobre el uso eficiente y sostenible del agua.

«Un tema, el agua, importante en la provincia; y difícil, teniendo en cuenta que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es la responsable del uso de los recursos de la cuenca», ha dicho la coordinadora provincial de Agricultura, Soledad Aranda. En la provincia, el uso mayoritario del agua es para abastecimiento urbano y uso agrícola, y este último «condiciona el presente y futuro del sistema productivo principal de la economía jienense», por lo que ha sido protagonista de la jornada en la que se han celebrado dos mesas redondas.

La primera, bajo el nombre de 'agua y ciudad', se han analizado las experiencias de gestión en usos domiciliarios y recreativos del agua en Jaén. La segunda mesa, sobre 'agua y alimentación', ha analizado la situación del regadío en la provincia de Jaén, las nuevas fuentes hídricas y las aguas regeneradas. Asimismo se ha debatido acerca de los usos emergentes con impacto positivo en los municipios rurales como el uso recreativo de nuestros embalses.

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha aseverado que «recogen el guante» de todo lo que se ha trasladado por parte de los profesionales en el foro. «La necesidad de infraestructuras hidráulicas es imperiosa, por ello en el ámbito de las competencias de la Junta no hay ni un solo municipio donde no haya una obra, ya sea en licitación, en ejecución o concluida», ha añadido.

Además, ha añadido que «con el resto de demandas y propuestas serán beligerantes porque entienden que el agua es fundamental si queremos que haya vida en nuestra tierra».

Responsabilidad

El vicesecretario general del PP de Andalucía y consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha aseverado que «su máxima es responsabilizarse de aquello que preocupa a la sociedad y el agua es una gran preocupación para esta provincia».

«En este foro se ha diseñado el Jaén que queremos para el futuro, el Jaén de las próximas décadas y para las próximas generaciones, y ese Jaén no se puede construir sin agua». Porque sin agua no hay agricultura, ni industria, ni agricultores, ni ganaderos, ni población. Y además Jaén no puede vivir mirando al cielo y «por eso la Junta seguirá trabajando como si no hubiera caído una sola gota de agua», ha subrayado.

Asimismo, ha recordado también las ocho obras hidráulicas que el Gobierno de España tiene pendientes en la provincia jienense. «No vamos a dejar de exigir lo que Jaén necesita porque el agua no entiende ni de administraciones, ni de ideologías, ni de provincias ni de partidos. España necesita un Pacto Nacional por el Agua, «políticos que estén a la altura, con el interés y las ganas de darle un uso eficiente porque en España agua hay», ha sentenciado Pacheco.