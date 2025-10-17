Preparado el programa 'Barrios Vivos' para un 'intenso' otoño

M. Millán Viernes, 17 de octubre 2025, 19:35 Comenta Compartir

Intensa agenda anual para todos los barrios. La concejala de Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, acompañada por representantes de diferentes asociaciones de vecinos y de la Federación OCO, ha presentado las actividades de otoño del nuevo programa municipal 'Barrios Vivos', una iniciativa que pretende llevar actividades culturales, comunitarias e intergeneracionales a distintas zonas de la ciudad durante todo el año.

Angulo ha explicado que el objetivo del programa es «dar protagonismo a los barrios que no suelen acoger actividades municipales, de manera que se descentralicen en el objetivo que persigue la Concejalía de poner a las asociaciones en el primer nivel, no solo en estas actividades, sino en otras más que irán viniendo».

La edil ha agradecido la implicación de las asociaciones vecinales y de la Federación OCO tanto para el desempeño de su labor a lo largo de todo el año como para el desarrollo de este programa de actividades, que comenzarán el día 24 de octubre en el Almendral con una visita guiada al barrio que partirá a las 19:30 horas desde el Camarín de Jesús y con un concierto 'candlelight' de violín en la calle Almendros a las 20:30 horas.

Otras acciones

El programa continuará el día 30 de octubre a partir de las 18:00 horas en el barrio de Las Fuentezuelas, donde se llevarán a cabo talleres infantiles, animación, pintura de caras y un Túnel del Terror con el objetivo de fomentar la convivencia vecinal y la participación intergeneracional; actividades que se repetirán al día siguiente, el 31 de octubre, en el Parque del Seminario, donde los vecinos y vecinas también disfrutarán desde las 18:00 horas de talleres, animación infantil y el Túnel del Terror.

«Son actividades que llevamos de forma gratuita», ha puntualizado Angulo, quien ha enfatizado que el objetivo es «que los niños y las niñas disfruten para que puedan hacer barrio, fomentar la convivencia, hacer comunidad y, sobre todo, hacerlo de forma intergeneracional y se de vida a los distintos espacios».

Resto de barrios

Además, el programa continuará en los próximos meses en coordinación con otras áreas municipales en otros barrios como El Tomillo, San Felipe o La Glorieta con actividades adaptadas a fechas señaladas como Navidad o primavera, de la mano de las asociaciones vecinales.

Por su parte, Antonio Lechuga, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Fuentezuelas, ha asegurado que «este programa los ayuda a dar a conocer a la asociación y a conectar con los vecinos». «Es un punto de inflexión para crecer, dinamizar el barrio y reactivar el comercio local. Queremos que este sea solo el principio de una colaboración sólida con el Ayuntamiento», ha asegurado el representante vecinal.

Francisco Zuheros, presidente de la Asociación de Vecinos del Tomillo y de OCO, también ha celebrado la iniciativa. «Por fin el Ayuntamiento se acuerda de las zonas periféricas; nos parece una propuesta interesante y esperamos que se consolide a lo largo del año, más allá de Halloween», subraya.