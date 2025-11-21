Así se prepara la Policía Nacional en La Enira de Linares
Un vídeo en redes sociales muestra cómo entrenan los agentes en el centro especializado de la localidad de Jaén
E. López de la Peña
Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:59
«Entrenamos duro para ser esa delgada línea azul que separa el caos del orden y de la seguridad». Palabras contundentes que compartía la cuenta ... oficial de la Policía Nacional en sus redes sociales, con imágenes más que dinámicas, mostrando cómo se preparan los agentes en el Centro de Alto Rendimiento Policial: La Enira.
Los alumnos del curso de acceso a la Unidad de Intervención Policial se inician en Linares, con entrenamientos operativos «que les formarán para resolver las situaciones más complejas en seguridad ciudadana», explican en las redes sociales.
Cascos y defensas para simular cómo realizar una intervención en manifestaciones multitudinarias que se complican, actuaciones en catástrofes, amenazas terroristas o intervenciones con registros y detenciones de varios criminales, es lo que se trabaja en La Enira, un centro único en el país y que se consolida como un referente en el ámbito policial.
