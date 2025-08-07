Preocupación por la lengua azul en Jaén, que afecta sobre todo a la Campiña y Cazorla

El sector ganadero jienense muy preocupado ante la expansión de la plaga de la lengua azul, que ha comenzado a extenderse por varias zonas de ... la provincia. En concreto, la Sierra de Cazorla y la campiña jienense están siendo los focos donde el ganado, en especial las ovejas, más daño está sufriendo.

Así lo asevera para IDEAL el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Andalucía, Jesús Cózar, que afirma que el problema radica en los nuevos fenotipos de la enfermedad. «Desde el año 2007 se detectó el tipo uno y cuatro y la vacunación está normalizada, pero desde el año pasado comenzaron a producirse casos de los tipos tres y ocho», relata.

Una irrupción que el año pasado fue más virulenta en las zonas aledañas de Linares, La Carolina y Andújar, lo que ha provocado que allí la previsión fuera mayor. «Desde el año pasado la Junta avisó de que es era necesario vacunar de estos fenotipos, y en esas zonas al haberlo sufrido la inmunización fue más global. En otros lugares no lo hicieron todos los agricultores y ahora sus rebaños están más expuestos», señala Cózar.

Por otro lado, Antonio Punzano Nieto, responsable en COAG del sector ovino y caprino de carne, explica para IDEAL que la Junta de Andalucía ofrecía ayudas para la vacunación de los serotipos uno y cuatro, pero no para los nuevos.

«Aunque varía según el rebaño, la vacunación, incluyendo el pago al veterinario, puede estar sobre los 3,20 euros por animal, y lo cierto es que muchos ganaderos no podían hacer frente a ese coste, o no veían necesario tal inversión para un serotipo poco visto en la provincia», destaca. Además, afirma que la Junta ahora se ha comprometido a dar ayudas para la vacunación de ambos serotipos, aunque aún no han entrado en vigor.

Cabe destacar que la vacunación no asegura que el ganado no enferme, pero sí que aumenta mucho sus posibilidades de supervivencia. En un rebaño inmunizado la tasa de mortalidad, según Cózar, se puede situar en torno al 10 o 20%, pero puede ser mucho mayor en el caso de los no vacunados.

Otro factor clave es el cambio climático. Según detalla Jesús Cózar, el aumento de las temperaturas en los últimos años ha favorecido la presencia del vector de la enfermedad, los insectos del género Culicoides. «Ahora se adaptan mejor a nuestro clima, por lo que lo más probable es que cada vez sea más común ver estos serotipos», relata.

Ahora las miradas apuntan a la Sierra de Segura, y más concretamente a Santiago-Pontones, donde se encuentra el principal foco ganadero caprino y ovino en la provincia. Por suerte, no se han detectado todavía casos en lo que supondría un golpe descomunal a la producción jienense.

La consecuencia más directa de la plaga es la pérdida de animales. El sector ovino obtiene gran parte de sus beneficios de la venta del cordero, pero en los rebaños afectados han comenzado a perder ejemplares a un ritmo elevado, lo que causará un daño directo a las ventas.

Además, otro efecto es la pérdida de ovejas hembras con las que criar nuevos corderos, lo que impide que los ganaderos puedan recuperar sus rebaños en los próximos años. «Hasta que una cría está preparada puede tardar dos o tres años, un tiempo en el que el ganadero no tendrá manera de reponer animales si no es comprando», relata Punzano.

Ayudas

El daño económico será difícil de paliar, y no parece que vaya a ser a través de líneas directas de ayuda. Según Punzano, no está claro que la Junta vaya a ofrecer ayuda directa, y en el caso de hacerlo, «será en aquellos rebaños con vacunación, porque avisó de que era necesaria», asevera

La única forma efectiva de enfrentar la lengua azul es la vacunación, una vez infectado el rebaño no hay un tratamiento para curar a los animales. Lo único que pueden hacer los ganaderos, tanto antes como si les afecta la plaga, es realizar cada semana desinfecciones en los rebaños para impedir que los insectos continúen transmitiendo la enfermedad a través de su picadura.