Un veterinario vacunando contra la lengua azul. EFE/Juan Herrero

Preocupación por la lengua azul en Jaén, que afecta sobre todo a la Campiña y Cazorla

La falta de vacunación y el cambio climático son los principales causantes de la enfermedad cuya mortalidad se sitúa entre el 10 y el 20%

Jesús Jiménez

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:57

El sector ganadero jienense muy preocupado ante la expansión de la plaga de la lengua azul, que ha comenzado a extenderse por varias zonas de ... la provincia. En concreto, la Sierra de Cazorla y la campiña jienense están siendo los focos donde el ganado, en especial las ovejas, más daño está sufriendo.

