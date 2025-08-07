Preocupación por la lengua azul en Jaén, que afecta sobre todo a la Campiña y Cazorla
La falta de vacunación y el cambio climático son los principales causantes de la enfermedad cuya mortalidad se sitúa entre el 10 y el 20%
Jesús Jiménez
Jueves, 7 de agosto 2025, 23:57
El sector ganadero jienense muy preocupado ante la expansión de la plaga de la lengua azul, que ha comenzado a extenderse por varias zonas de ... la provincia. En concreto, la Sierra de Cazorla y la campiña jienense están siendo los focos donde el ganado, en especial las ovejas, más daño está sufriendo.
Así lo asevera para IDEAL el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Andalucía, Jesús Cózar, que afirma que el problema radica en los nuevos fenotipos de la enfermedad. «Desde el año 2007 se detectó el tipo uno y cuatro y la vacunación está normalizada, pero desde el año pasado comenzaron a producirse casos de los tipos tres y ocho», relata.
Una irrupción que el año pasado fue más virulenta en las zonas aledañas de Linares, La Carolina y Andújar, lo que ha provocado que allí la previsión fuera mayor. «Desde el año pasado la Junta avisó de que es era necesario vacunar de estos fenotipos, y en esas zonas al haberlo sufrido la inmunización fue más global. En otros lugares no lo hicieron todos los agricultores y ahora sus rebaños están más expuestos», señala Cózar.
Por otro lado, Antonio Punzano Nieto, responsable en COAG del sector ovino y caprino de carne, explica para IDEAL que la Junta de Andalucía ofrecía ayudas para la vacunación de los serotipos uno y cuatro, pero no para los nuevos.
«Aunque varía según el rebaño, la vacunación, incluyendo el pago al veterinario, puede estar sobre los 3,20 euros por animal, y lo cierto es que muchos ganaderos no podían hacer frente a ese coste, o no veían necesario tal inversión para un serotipo poco visto en la provincia», destaca. Además, afirma que la Junta ahora se ha comprometido a dar ayudas para la vacunación de ambos serotipos, aunque aún no han entrado en vigor.
Cabe destacar que la vacunación no asegura que el ganado no enferme, pero sí que aumenta mucho sus posibilidades de supervivencia. En un rebaño inmunizado la tasa de mortalidad, según Cózar, se puede situar en torno al 10 o 20%, pero puede ser mucho mayor en el caso de los no vacunados.
Otro factor clave es el cambio climático. Según detalla Jesús Cózar, el aumento de las temperaturas en los últimos años ha favorecido la presencia del vector de la enfermedad, los insectos del género Culicoides. «Ahora se adaptan mejor a nuestro clima, por lo que lo más probable es que cada vez sea más común ver estos serotipos», relata.
Ahora las miradas apuntan a la Sierra de Segura, y más concretamente a Santiago-Pontones, donde se encuentra el principal foco ganadero caprino y ovino en la provincia. Por suerte, no se han detectado todavía casos en lo que supondría un golpe descomunal a la producción jienense.
La consecuencia más directa de la plaga es la pérdida de animales. El sector ovino obtiene gran parte de sus beneficios de la venta del cordero, pero en los rebaños afectados han comenzado a perder ejemplares a un ritmo elevado, lo que causará un daño directo a las ventas.
Además, otro efecto es la pérdida de ovejas hembras con las que criar nuevos corderos, lo que impide que los ganaderos puedan recuperar sus rebaños en los próximos años. «Hasta que una cría está preparada puede tardar dos o tres años, un tiempo en el que el ganadero no tendrá manera de reponer animales si no es comprando», relata Punzano.
Ayudas
El daño económico será difícil de paliar, y no parece que vaya a ser a través de líneas directas de ayuda. Según Punzano, no está claro que la Junta vaya a ofrecer ayuda directa, y en el caso de hacerlo, «será en aquellos rebaños con vacunación, porque avisó de que era necesaria», asevera
La única forma efectiva de enfrentar la lengua azul es la vacunación, una vez infectado el rebaño no hay un tratamiento para curar a los animales. Lo único que pueden hacer los ganaderos, tanto antes como si les afecta la plaga, es realizar cada semana desinfecciones en los rebaños para impedir que los insectos continúen transmitiendo la enfermedad a través de su picadura.
Fiebre, costras en los ollares y dificultad para respirar, principales síntomas
La lengua azul o fiebre catarral ovina es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a los rumiantes domésticos y salvajes, principalmente a las ovejas, pero también a los bovinos, las cabras, los búfalos, los antílopes, los ciervos o los alces, y que es transmitida por la picadura de los mosquitos de la especie Culicoides.
Los síntomas de la lengua azul pueden variar, desde ser asintomáticos hasta causar la muerte del animal. Los signos más frecuentes incluyen fiebre, depresión, descarga nasal mucopurulenta, costras alrededor de los ollares, edema de la cabeza y el cuello, dificultad para respirar, y erosiones o ulceraciones en las membranas mucosas. La lengua puede estar cianótica en algunos casos, dando por ello el nombre a la enfermedad.
La herramienta fundamental para prevenir el contagio es la vacunación, pues interrumpe el ciclo del virus de la Lengua Azul en el medioambiente; de este modo, se reducen las pérdidas económicas debidas a la infección de los animales y se hace posible el traslado y el comercio de animales. Las vacunas contra la lengua azul son específicas para cada serotipo, por lo que, antes de utilizarlas en una zona determinada, hay que tener en cuenta los serotipos presentes en el entorno.
La buena noticia es que la lengua azul no se transmite al ser humano, ni por la picadura del mosquito ni por la ingesta de la carne de un animal que haya superado la enfermedad. «Hay cierto alarmismo y la gente deja de comprar, lo que agrava la situación de los ganaderos, pero tienen que tener claro que es totalmente seguro», asevera Punzano Nieto, responsable en COAG del sector ovino y caprino de carne.
