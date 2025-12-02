«Preocupación» en los ganaderos jienenses por la peste porcina africana

El brote de peste porcina africana surgido en Barcelona, y del que el Ministerio de Agricultura ya ha confirmado al menos nueve casos, causa «preocupación» ... entre los agricultores jienenses, si bien el contagio es poco probable. Así lo asevera María Isabel Campos Robledillo, secretaria de Ganadería de La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) Jaén.

La técnica señala que el mayor problema de la provincia y Andalucía en esta cuestión es la «excesiva población de jabalíes», en especial en zonas como las sierras. De hecho, la propia técnica señala que la problemática se da en toda la provincia, y que incluso se han visto especímenes cerca de las poblaciones urbanas.

«Ahí es donde pedimos que se amplíe el control de la población, es decir, que se cacen. Pero no de cualquier manera, sino de forma ordenada y siempre con el objetivo de reducir la cantidad de animales, no por motivos lúdicos. Si se caza mal y se dejan los restos lo único que se logra es empeorar la situación con más contagios», señala la secretaria de Ganadería.

Una demanda que se está viendo entorpecida, según Campos Robledillo, por la «falta de coordinación» entre administraciones. «En toda Andalucía vemos casos de animales cerca de pueblos, y que las administraciones se pasan las competencias de unas a otras pero sin llegar a resolver el problema real», explica.

El virus de la peste porcina africana puede sobrevivir durante largos periodos en el medio natural, de ahí la preocupación de las autoridades. Puede transmitirse por contacto directo entre animales infectados y sanos, por secreciones, heces u orina. También, por material contaminado y a través de garrapatas. Pero también se da la transmisión indirecta, pues puede quedar en zapatos y botas, ropa, herramientas, vehículos o restos cárnicos contaminados.

Es importante mencionar que la peste porcina, en el caso de Barcelona la africana, no supone riesgo alguno para la salud humana. Sin embargo, su impacto en la ganadería es más que evidente, pues ya se ha registrado una caída entre el 7 y 17% en la categoría de cerdo cebado normal, según un comunicado de MercoLleida, la lonja de referencia en España.

De momento, están bloqueados temporalmente 120 certificados de exportación a 40 países, lo que equivale, en el caso andaluz (con datos de 2024) a 140 millones en ventas y a la salida de 60.000 toneladas. Sin embargo, por suerte, China firmó un acuerdo el 12 de noviembre en el que aceptaba la regionalización y solo va a impedir las importaciones de 12 empresas de Cataluña.

«Las pérdidas económicas son graves en el sector, y más aún cuando los ganaderos jienenses no pueden hacer nada, es una realidad con la que se han encontrado. En principio solo se ha visto afectada la producción catalana, pero en la caída del precio va todo el sector detrás, y además en un momento clave», señala Campos Robledillo.