E. L.

Los Premios Jaén Paraíso Interior 2025 se entregarán en Alcaudete

Los premiados son David Uclés, las Fiestas Calatravas y los empresarios Manuel Torres y Catalina Moral

E. L.

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:16

En la reunión del Consejo Provincial de Turismo celebrada a escasos días de la conmemoración del Día Mundial del Turismo se ha dado cuenta de los Premios Jaén Paraíso Interior 2025 que concede la Administración provincial a personas y entidades por su contribución a la promoción de la provincia.

En esta edición, los galardonados serán el escritor y artista ubetense David Uclés, con una relevancia cada vez mayor con 'La península de las casas vacías', y tras haber sido galardonado con el Premio Cálamo Mejor Libro del Año 2024, y con el Premio Andalucía de la Crítica 2025, entre otros.

También serán premiadas las Fiestas Calatravas de Alcaudete, junto con el empresario y presidente de honor del Círculo Taurino de Baeza, Manuel Torres, quien lleva más de 50 años al frente. Paco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén y que ha nombrado a los premiados, ha recordado que, además, en Baeza se imprimen el 70% de carteles taurinos tamaño gigante, junto a los de otros como conciertos y espectáculos musicales.

Por último, la empresaria Catalina Moral, gerente de Aventura Sport, será, asimismo, premiada por la Diputación por su «gran labor por el turismo activo y de deporte» desde Pozo Alcón.

La gala de entrega de los galardones será el 1 de octubre y el escenario para ello estará en la localidad jienense de Alcaudete, en su castillo.

