Los Premios Fundación Juan Ramón Guillen reconocen iniciativas que desarrollan el olivar

Más de 200 personas acudieron este jueves a la ceremonia de entrega de galardones de la cuarta edición de los Premios Fundación Juan Ramón Guillén, organizados por la entidad con el patrocinio de la Caja Rural de Jaén y la colaboración de EIT Food y Coosur. Estos galardones reconocen aquellas iniciativas que contribuyen al desarrollo y mejora del sector olivarero español y a su puesta en valor, dando así visibilidad a los profesionales vinculados a un sector estratégico en la economía española y andaluza.

Los reconocimientos han recaído en José María García en la categoría de Joven Agricultor; el proyecto Bioliza de Recursos Estratégicos S.L. en Innovación Rural Olivarera; Sicloo, de Frutas Calero S.L. en la categoría europea New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain; y el catedrático Luis Rallo por su trayectoria profesional. Además, debido a la calidad de las candidaturas recibidas, se han concedido dos accésits: la iniciativa Botellas con Alma de Almazaras de la Subbética, en la categoría de Innovación Rural Olivarera; y MM Paper Bottle de MM Packaging Solutions Ibérica, en la categoría New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain.

Juan Núñez, presidente de Caja Rural de Jaén, patrocinador principal de la convocatoria, ha señalado que «el campo no es solo economía: es empleo, arraigo y vida. Es lo que mantiene vivas nuestras comarcas, fija población al territorio y preserva nuestras raíces». Por eso, ha insistido, «Caja Rural de Jaén estará siempre al lado de quienes trabajan la tierra, de quienes con su esfuerzo diario hacen posible que el campo siga siendo motor de vida y orgullo de nuestra identidad».

El acto, celebrado en la sede de la entidad, la Hacienda Guzmán (La Rinconada, Sevilla), ha contado con la asistencia del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha agradecido la labor que realiza la fundación para dar visibilidad a un sector tan pujante como es el olivarero y ha dado la enhorabuena a los galardonados por ser «la mejor bandera de lo mucho y bien que se hace en el ámbito del olivar».

Por su parte, Álvaro Guillén, patrono de la fundación y consejero de Acesur, ha subrayado la importancia del ámbito olivarero y ha señalado que estos premios ponen de manifiesto que es «un sector estratégico para la economía española, llegando a concretar cerca del 30% del valor total de la producción agraria andaluza, en el que se combina tradición e innovación, y que aún tiene mucho potencial por desarrollar».