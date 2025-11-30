Los Premios Constitución reconocen la educación, sanidad y protección social de Jaén

Reconocer a las asociaciones y entidades que trabajan por hacer de Jaén un lugar mejor. La Subdelegación del Gobierno en Jaén celebra el próximo miércoles ... el acto institucional conmemorativo del cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución Española de 1978, momento en el que hará entrega de los Premios Constitución a tres organizaciones comprometidas con los derechos y libertades fundamentales.

De este modo, los Premios Constitución reconocerán la destacada trayectoria de la Fampa Los Olivos, una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1984. Actualmente agrupa a 264 AMPAs de centros educativos públicos de toda la provincia de Jaén. Desde sus inicios, trabaja para contribuir al desarrollo de un sistema educativo público de calidad, integrador, laico, democrático , junto a la defensa de una educación entendida como un derecho universal, gratuita y equitativa, desde los 0 hasta los 18 años, con especial atención a la inclusión, la igualdad de oportunidades y la participación de las familias.

Además, este año también la Subdelegación también reconoce la labor de la Asociación Jiennense de Cáncer de Mama (AJICAM), que apoya y sirve de ayuda a toda persona afectada por esta enfermedad, así como a familiares, que son un soporte esencial en el día a día. Esta asociación se formó por grupo de mujeres que invierten su tiempo en compartir experiencias en torno a la enfermedad con todos los efectos beneficiosos que eso conlleva.

Por otro lado, la Asociación Provincial Autismo Jaén, una entidad sin ánimo de lucro impulsada por familiares de personas con trastornos del espectro del autismo (TEA) que, desde su creación en 1995, viene desarrollando servicios y apoyos especializados para las personas con este tipo de trastorno y sus familias en la provincia de Jaén. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de sus asociados y asociadas, además de defender y trabajar por la inclusión de pleno derecho en la sociedad.

«Estas tres entidades representan la España de lo público; la España que recoge nuestra Constitución y que defiende un estado de bienestar fuerte y robusto, que permita cohesionar nuestro territorio y que no haga más desigual a nuestra sociedad», ha subrayado Manuel Fernández, subdelegado del Gobierno en Jaén.

Además, ha señalado que «la historia de nuestros servicios públicos es, en gran medida, la historia de nuestra democracia y de nuestra libertad. De un modelo asistencial y excluyente, la Constitución de 1978 supuso un punto de inflexión en esta materia, porque, en ella, reconocimos el derecho a la educación, la salud y a la protección social como pilares de una sociedad democrática».

La entrega de estos reconocimientos se realizará en el acto central del cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución que, presidido por el subdelegado, Manuel Fernández, tendrá lugar el próximo miércoles, día 3, en el Salón del Trono de la Subdelegación del Gobierno en Jaén.