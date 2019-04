El pregonero más joven deja huella

El Teatro Infanta Leonor abarrotado, como siempre. Autoridades, familiares y vecinos expectantes. Y mucho asistente vinculado a la justicia. Tiene su explicación: el pregonero de la Semana Santa de Jaén 2019, Francisco Javier Alcántara Armenteros, es fiscal. Aunque ayer «la única sentencia» de la que se habló es «la de nuestro Señor Jesucristo». El acto prometía ser emotivo, por celebrarse en el año del 25 aniversario de la Agrupación de Cofradías de Jaén. Visiblemente emocionado, el primer pregonero salido de la Hermandad de la Amargura de Jaén ofreció un intenso discurso de una hora y cuarenta y cinco minutos, en el que recordó en varias ocasiones a su amigo Luis Escalona Cobo, el «responsable» de su devoción al Cristo de la Expiración y la Virgen de las Lágrimas.

El torrecampeño comenzó instando a «que nadie venga a criticar a los cofrades, como ahora está de moda», ya que todo lo que hacen «es por Dios y en su nombre». «Ser cofrade es buscar la belleza de las formas sin perder el origen del mensaje, porque Cristo muere por nosotros y nos lleva a su encuentro», apostilló.

En sus palabras mencionó en repetidas ocasiones a la provincia de Jaén, su belleza y lo bonito de apreciarla en Semana Santa, puesto que «Jaén es alegría». «Estoy orgulloso de ser pregonero, no me queda otra cosa que hacer desde este mar de olivos que dar las gracias por ser el pregonero más joven y dar mi discurso en los 25 años de la agrupación», indicó antes de que el auditorio estallara en aplausos.

El grueso de su discurso se basó en un recuerdo de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, mencionando a buena parte de las hermandades de Jaén. Comenzó con el Domingo de Ramos y la Borriquilla, y continuó con la Hermandad del Divino Maestro, «arropada en el Martes Santo» por el colegio al que está ligada. «Quiero hablar no de traiciones, pero sí de abandonos. A veces nos sentimos como si todo lo hiciéramos perfecto, y lo más importante, que es Cristo, no está en nuestros adentros. Ser cofrade es dar la cara por Cristo, por tu hermandad, no llevarlo solo en el bolsillo y sacarlo de vez en cuando, ahora cuando sale el incienso por las puertas de la Iglesia», incidió.

José Joaquín Quesada inunda de fe La Carolina El doctor en Historia del Arte José Joaquín Quesada pronunció el pregón de Semana Santa de La Carolina, donde esbozó cada una de las festividades religiosas de La Carolina como parte de un sentimiento y fervor que tienen una de sus expresiones más bellas durante la Semana de Pasión, e impregnó de fervor religioso a los presentes.

Intercalando relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con reflexiones sobre la actualidad, el pregonero se detuvo en el Cristo del Amor del Miércoles Santo. «Hay amor en tu pecho y en tu corazón penetrante. Estaban todos desconcertados porque vienen a apresarte, y en tu mejilla, el beso de la traición de Judas», explicó.

Más adelante se detuvo en el Cautivo de Santa Isabel. «Nos enseñas a perdonar y ser perdonados. Qué gran ejemplo nos diste en la cruz, perdonando a los que no sabían lo que hacían. Qué difícil es hacerlo en nuestro trabajo, en nuestra cofradía y hasta en la Iglesia, porque la jerarquía también se equivoca, pero hay que hacerlo las veces que haga falta. El perdón purifica nuestras almas», apuntó.

En este punto, hizo «un alto en el camino ante tanto sufrimiento» para recordar a María, «esclava solo de Dios», a la que la Iglesia le ha ido reconociendo sus méritos «poco a poco». «Si hubiera vivido en el siglo XXI su voz se hubiera escuchado más aún», dijo, haciendo mención al papel de la mujer en la sociedad actual.

Como no podía ser de otra manera, Francisco Javier Alcántara Armenteros se detuvo en la Madrugada jienense y en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. «Jaén eres tú, gracias señor por manifestarte en esta Madrugá y ser para nosotros El Abuelo, por eso grito a los cuatro vientos: ¡Viva Jesús y viva El Abuelo!», comentó antes de detenerse en el Cristo de la Veracruz.

Devoción por su cofradía

Antes de llegar al final del acto, Francisco Javier Alcántara Armenteros no quiso olvidar a su cofradía, por la que siente «devoción» y que le ha dado lo mejor que tiene, ser cristiano. «Que no me falte nunca tu protección Virgen sagrada y Amargura mía, para mí eres la madre que me da siempre su dulzura, mi reina», manifestó, para añadir el orgullo que sentía de que la Banda municipal de Música de Jaén tocase durante su pregón marchas de Jaén, «porque así es como se engrandecen» los días grandes de la ciudad. «Llevo tan dentro la Semana Santa que resulta muy difícil resumir en papel todo este conjunto de experiencias que me han hecho crecer como cofrade en esta bendita tierra que es Jaén. He querido trasmitir la manifestación de fe en la semana que es para los cofrades el eje vertebral», añadió.

Pedro de Manuel ofrece el pregón de Semana Santa en Bailén El pasado sábado se palpaba el ambiente de Semana Santa en Bailén, con la espera del saludo entre las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores en la Plaza de la Constitución, como viene siendo costumbre el sábado anterior al quinto domingo de Cuaresma, que suele congregar a cientos de personas. Este año, por las adversas condiciones atmosféricas, tuvo que restringirse a un saludo litúrgico n el interior del templo de la Encarnación, donde los representantes de las cofradías participantes se saludaron fraternalmente. A continuación se celebró en la casa de la cultura de Bailén el pregón oficial de Semana Santa a cargo este año de Pedro de Manuel Pérez, persona designada por la Agrupación de Cofradías. De Manuel es una persona muy implicada en tareas parroquiales, así como en el mundo de las letras y la poesía. Este comenzó su pregón con versos y expresando el deseo de transmitir el sentido cristiano de estas fechas, haciendo un recorrido por los hechos principales de la Semana de Pasión y anécdotas sobre tradiciones ancestrales, siendo en muchas ocasiones interrumpido por los aplausos del público asistente.

Por último, aseguró que «nadie va a lograr» que se calle como cristiano, al ser «el mejor regalo» que le ha hecho Dios. Mencionó la «bendita Cuaresma» que aún no ha terminado, y que es «antesala y nerviosismo de todos los cofrades». «¡Vivan los cofrades!», concluyó el torrecampeño.