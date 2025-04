Fue hermano mayor de la Cofradía de los Estudiantes entre 2013 y 2019, de la que fue pregonero en el año 2022. Repitió al año ... siguiente, en 2023, como exaltador de María Santísima, Reina de los Ángeles, de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada. Juan Carlos Moreno esta vez subirá a la tribuna del teatro Infanta Leonor para pregonar la Semana Santa de Jaén de este 2025. La cita será el domingo, 6 de abril, a las doce del mediodía. Asegura que ya lo tiene todo preparado.

–¿Cómo fue el momento en que le comunicaron que sería el pregonero de este año de la Semana Santa de Jaén?

–Fue de sorpresa, no me lo esperaba, ni en sueños me imaginaba verme ahí. La primera a quien se lo dije fue a mi mujer, pero había que esperar un día a que se hiciera oficial y, desde ese momento, el teléfono iba a salir ardiendo de la cantidad de mensajes y agradecimientos que me mandaron. Muy emocionante.

–¿Está nervioso?

–Ahora mismo no, tranquilo, pero seguramente cuando se vaya acercando el momento, irán subiendo bastante los nervios.

–¿Cree haber adquirido experiencia de los otros pregones que ha dado en el pasado?

–Este es muy distinto, no tiene la característica de una cofradía particular. Además, el miedo a expresarse ante el público siempre está ahí, y en un escenario como este, con toda la gente que acudirá, impone más.

–Ha anunciado que será un pregón «distinto», ¿a qué se refiere en concreto?

–Será ajustada a mis dotes literarias, que no son muchas. Otros pregoneros han escrito y leído textos magníficamente, pero yo tengo que hacerlo como soy yo. No me puedo fijar en lo que hicieron con anterioridad porque no dispongo de esas capacidades, así que no puedo entrar en textos con poesía, no sé hacerlo. Será un discurso de cofrade más cotidiano, de calle.

–¿Podría adelantar alguna línea del pregón?

–Si lo hago, la gente no vendrá (bromea). Admito que no será muy extenso, durará una hora aproximadamente. Ni mi mujer ni nadie lo ha leído. Ella solo ha escuchado el principio y el final, es la única que sabe algo, nadie más.

–¿Y si tratara de resumir en una frase la idea que comunicará?

–En el pregón hay tiempo para abarcarlo todo, ya sea para la exaltación de la Semana Santa de Jaén, para la reivindicación cofrade y para la crítica y, también, para la autocrítica.

–¿Cómo ve a las nuevas generaciones respecto a su relación con la Iglesia?

–A los jóvenes les pasa lo que a nosotros cuando teníamos su edad, que debemos formarnos. A las ganas de trabajar y de la ilusión hay que acompañar de formación. Es necesario seguir un procedimiento de aprendizaje, así como nosotros tuvimos el nuestro en su momento.

–¿Cree que ha aumentado el sentimiento cofrade en Jaén?

–Siempre ha sido muy fluctuante. Ha habido momentos álgidos, otros más flojos. Hay que buscar una estabilidad, sin vaivenes. Estamos en un momento bueno, pero hay que trabajar para mantenerlo y ser constantes en el tiempo y sin altibajos.

–¿Cómo se vive la Semana Santa en su casa?

–En mi casa todos somos cofrades de los Estudiantes. Cuando pase el domingo ya pensaré en otras cosas, las túnicas y todo permanece guardado todavía, este año todavía no hay nada preparado para el Lunes Santo aún, quedan varias cosas por hacer para que salga de nazareno este año con los Estudiantes.

–¿Hay algún instante de la Semana Santa que recuerde con especial cariño?

–Muchos, desde chico me ha gustado mucho la Semana Santa y la he disfrutado mucho en la calle, siempre con mis padres, que me llevaban a varios sitios a ver las procesiones. Ahora sigo disfrutando, los Estudiantes es mi casa y siempre habrá un paso por delante de todos los demás.

–¿Un mensaje para que los jienenses acudan al pregón?

–Que vayan no porque sea yo quien lo pronuncie, sino por ser un preámbulo bonito para la Semana Santa y uno de los actos que hay que fomentar. Es el preludio a una semana que los cofrades vivimos con mucha ilusión, así que hay que participar en este y los años sucesivos para que la Semana Santa de Jaén crezca.