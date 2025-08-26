El precio del aceite de oliva virgen extra rompe la barrera de los cuatros euros por kilo

Por fin el aceite de oliva virgen extra ha conseguido romper la barrera psicológica de los cuatro euros por kilo, situándose en e los 4, ... 001, según los datos del sistema Poolred correspondientes a la semana del 18 al 24 de agosto facilitados la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Jaén.

Un dato que también confirma el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, que sitúa la cotización media del AOVE en los 4,03 euros/kilo. Además, también se incrementa el aceite virgen (3,53) y lampante (3,293), situándose la media en 3,629. Superar la barrera de los cuatro euros el kilo es importante, puesto que fue en diciembre del año pasado cuando se bajó de esta cifra, y durante todo este año el valor ha estado en torno a los 3,5 euros.

En el caso de las ventas en Jaén, el aceite virgen extra de la variedad picual, la más extendida en la provincia, se ha situado en 3,981 euros por kilo, mientras que el aceite virgen se comercializó a 3,485 y el lampante a 3,335, por lo que la media se situó en 3,567.

Respecto a las comercialización en la provincia, ha sido una buena semana, con un incremento de las ventas hasta superar las 2.000 toneladas (2.043). De ellas, algo menos de la mitad (923) han correspondido al AOVE, seguido del lampante (850) y por último el virgen, con poco más de 270.

¿Por qué esta tendencia al alza en los últimos meses? Hay dos motivos principales. El primero es que agricultores y cooperativistas cada vez tienen más claro que la próxima campaña no traerá un 'cosechón', como se preveía a principio de año por las lluvias primaverales.

Menor producción

La vecería propia del olivar, las altas temperaturas durante la floración del olivar, el ataque de algunas plagas como el algodoncillo y la última ola de calor, que ha durado 16 días y ha provocado que se reduzca el tamaño del fruto, invitan a pensar que a no ser que se produzcan lluvias abundantes en otoño, la campaña será menor que esta última, que las organizaciones agrarias calificaron como media.

El segundo motivo es los buenos datos de la comercialización. A pesar de la subida del precio en origen en las últimas semanas, las ventas se han seguido produciendo a buen ritmo, con 147.000 toneladas en julio, récord de la campaña y el mejor julio de los últimos diez años. A ello se le suma la certeza de que el enlace será muy corto en torno a 270.000 toneladas.

En el caso de las cooperativas jienenses, según el último informe publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 31 de julio, han dado salida a 437.137,78 toneladas, lo que implica que se ha comercializado el 78% del oro líquido producido en la provincia (560.467,04)

Sin duda el enlace será corto al finalizar la campaña. La media de las salidas mensuales de aceite de oliva en la provincia se sitúa en las 43.713 toneladas, por lo que de mantenerse este ritmo todavía se comercializarán más de 85.000 toneladas, dejando unas existencias finales inferiores a las 100.000 toneladas (a finales de julio las reservas se situaban en 182.792,69).

A pesar de la subida, el precio aún esta lejos de las cifras reivindicadas por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Jaén, que en reiteradas ocasiones han manifestado que el precio mínimo del aceite debe situarse en los cinco euros por kilo para cumplir con la Ley de la Cadena y que al menos sufraguen los gastos de producción del agricultor.

Cabe destacar que el ministerio de Agricultura ya trabaja en un proyecto de Orden para establecer la norma de la comercialización del aceite, finalizando el pasado 7 de agosto el periodo de consulta pública. Entre las medidas previstas, incluye la capacidad de retirar aceite del mercado siempre que se cumplan ciertos criterios, además de poder destinar este producto a otras funciones que no sean el consumo humano, lo que permitiría evitar la caída en los precios.