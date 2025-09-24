El PP valora que Diputación se sume a pedir más Guardia Civil en los pueblos Lamenta que el PSOE «dé la espalda» a los mayores «rechazando mejoras» en la residencia Santa Teresa

C. C. Jaén Miércoles, 24 de septiembre 2025

El PP valoró que la Diputación de Jaén se haya sumado en el pleno celebrado este miércoles a pedir al Gobierno de España un refuerzo de efectivos de la Guardia Civil en los municipios rurales de la provincia.

«Los vecinos de nuestros pueblos están cansados de robos en el campo, en sus casas y trasteros. La Guardia Civil hace una labor encomiable, pero está claro que los efectivos de los que dispone ahora mismo en la provincia no son suficientes por más que se esfuercen», dijo el portavoz del PP, Luis Mariano Camacho.

Añadió que la falta de efectivos «está provocando una sensación creciente de inseguridad», al tiempo que incidió en que la seguridad ciudadana en el medio rural es competencia de la Guardia Civil y no de las policías locales, que «en demasiadas ocasiones se ven obligadas a actuar en solitario».

Por otro lado, lamentó que el PSOE en el pleno rechazara la propuesta para dignificar la residencia de mayores Santa Teresa de Jaén y «acabar de una vez las obras en la cocina, que se van a alargar casi dos años dando mientras un cátering insuficiente a los residentes».

Los 'populares' sí aprobaron la moción socialista en defensa de una Política Agraria Común (PAC) fuerte: «Para nosotros la prioridad siempre son nuestros agricultores y ganaderos, no la confrontación política».

En la misma línea, criticó la moción del PSOE sobre la A-319, asegurando que se trata de un intento de desviar la atención. Finalmente, Camacho agradeció la labor de los diputados provinciales Francisco Carmona, Mercedes Flores y Daniel Albusac, que concluyen su etapa en la institución provincial. El pleno reconoció su dedicación y compromiso con la provincia.