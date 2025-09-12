El PP trabajará «con diálogo, respeto y honestidad» por la provincia

R. I. Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha hecho una valoración tras las reuniones de trabajo mantenidas con los diferentes responsables del PP jienense. «Si algo tenemos claro es que vamos a seguir trabajando y escuchando a nuestros vecinos, con ilusión y empeño, para continuar con el gran avance dado desde que Juanma Moreno gobierna en Andalucía», ha resumido.

Además, insiste en que los jienenses «pueden tener la certeza y la seguridad de que seguirán trabajando por un futuro mejor para todos y de que Juanma Moreno seguirá hacienda que esta tierra avance».

Para ello, el PP de Jaén «seguirá trabajando por todos, sin insultos, sin entrar en la confrontación política, apartados del ruido, pensando siempre en el porvenir de todos los jiennenses, sin distinciones». El presidente provincial ha asegurado que el Partido Popular de Jaén «no va a permitir que todo el camino que han andado en estos años en Andalucía gracias al cambio que se produjo de la mano de Juanma Moreno sea desandado».

Por otro lado, recuerda que «durante años estuvieron a la cola de la mayoría de los indicadores socioeconómicos, consolidando una gran brecha de progreso y bienestar con el resto de España». «Una desigualdad que ahora el PSOE de Jaén aprovecha día sí y día también, al igual que los socialistas andaluces, para atacar al Gobierno de Juanma Moreno y a pesar de ser ellos los culpables de que el camino ahora se ande lento, reprochan a este Gobierno que no haga en cinco años lo que ellos no hicieron en 40, como única estrategia en la oposición, atacar, embarrar, tratar de crear el colapso en este Gobierno», subraya.

Más rapidez

Erik Domínguez ha admitido que «les gustaría que esos avances fueran mucho más rápido, pero fueron muchos los problemas y necesidades que dejaron los gobiernos socialistas anteriores». «Pero el Partido Popular y el Gobierno de Juanma Moreno no nos rendimos, pese al ruido, a las falsedades y al acoso al que muchas veces somos sometidos, y seguiremos trabajando por un futuro mejor, con diálogo, respeto y honestidad. Ese es nuestro objetivo y de ahí no nos va a sacar absolutamente nadie», sentencia.