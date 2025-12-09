Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Anuncio del recurso contencioso. IDEAL

El PP presentará un recurso contencioso contra la cesión de la recaudación de impuestos

Los 'populares' de Jaén recurren a la vía judicial «tras el silencio administrativo» para determinar si la medida vulnera los principios de equidad

Ideal

Jaén

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:35

La cesión del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación se encamina a la vía judicial. El Grupo Popular del Consistorio presentará ... un recurso contencioso contra el convenio «tras el silencio administrativo del equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más al recurso de reposición interpuesto en la vía municipal para impugnar el acto», según apuntan los 'populares' en un comunicado.

