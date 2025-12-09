El PP presentará un recurso contencioso contra la cesión de la recaudación de impuestos

La cesión del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación se encamina a la vía judicial. El Grupo Popular del Consistorio presentará ... un recurso contencioso contra el convenio «tras el silencio administrativo del equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más al recurso de reposición interpuesto en la vía municipal para impugnar el acto», según apuntan los 'populares' en un comunicado.

El recurso, presentado el 29 de octubre, «no ha sido resuelto por el equipo de gobierno en el plazo preceptivo de un mes», lo que según los 'populares' implica que su efecto es negativo, según establece la ley de procedimiento administrativo. Por esta razón, el Grupo Popular opta ahora por la vía judicial, al objeto de que los tribunales determinen si la cesión vulnera principios como el de equidad.

En la argumentación del recurso el PP tendrá en cuenta los informes emitidos por órganos tanto municipales como externos que cuestionan puntos del convenio, según ha expuesto este martes el concejal José María Álvarez, quien ha aludido en concreto a los de la Tesorería, Estudios Económicos y Consejo Económico y Social, «por cuanto los tres reflejan la asimetría del convenio», asevera.

Álvarez ha hecho hincapié en que los informes resaltan el desequilibrio del acuerdo, dado que la Diputación Provincial cuenta con voto de calidad en la comisión de seguimiento en caso de divergencia entre las partes. Al dotar el convenio de esta potestad al gerente del Servicio Provincial de Recaudación hace posible la aplicación de criterios desfavorables para el Ayuntamiento de Jaén.

La inclusión de la posibilidad de revisión de la compensación económica a pagar sin que se establezca la necesidad de aprobación por el Ayuntamiento es «otra flagrante asimetría del convenio, cuyas cifras de recaudación están apuntaladas además en meras hipótesis. De hecho, no se ha aportado ningún informe que certifique con datos reales la previsión de ingresos», reza el comunicado.

Para el concejal popular son razones que justifican el recurso de un convenio gestado de manera asimétrica para favorecer a una de las partes. «Es como si en un partido de fútbol el árbitro se vistiera con la camiseta de uno de los equipos», ha expuesto a modo de símil Álvarez, quien ha definido el acuerdo como un traje a la medida del presidente del la Diputación, Francisco Reyes.

Una decisión que es tanto más política, ha argumentado Álvarez, cuanto que «carece de sentido» si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento de Jaén lleva a cabo una labor que realiza «magníficamente» el Servicio Municipal de Recaudación y Gestión Tributaria. «A cuyos trabajadores, por cierto, el equipo de gobierno desprecia de nuevo al no darle información sobre su futuro laboral», ha concluido.