El PP presenta una enmienda total a los presupuestos de Diputación para 2026

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuesto para 2026 al considerar que ... es «un corta y pega que abandona a los jienenses a su suerte» y que «se sostiene sobre mentiras y fórmulas agotadas, cronificando los problemas de la provincia».

Así lo ha indicado este lunes el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho, para el que el equipo de gobierno del PSOE «vende una realidad que no existe», con unas cuentas «elaboradas sin diálogo ni ambición y sobre cifras irreales».

Ha apuntado, además, que, pese a contar con el mayor presupuesto de la historia, casi 400 millones de euros, un 6,8%, «los principales instrumentos de apoyo a los municipios siguen congelados y las inversiones reales apenas se ejecutan, quedándose el pasado año en un 15%».

Camacho considera que los presupuestos no innovan en áreas clave como el apoyo a los pequeños municipios, el impulso empresarial, la lucha contra la despoblación o la mejora de infraestructuras. Camacho ha hablado de «recortes incomprensibles», como el Plan de Juventud, que cae un 15%, o los recursos para los bomberos de Segura y Cazorla. También ha afeado «que se siga marginando» a las entidades locales autónomas (ELA) o la «asfixia» a los autónomos, con «cero euros en ayudas a diferencia de años anteriores».

«Presumen de municipalistas mientras congelan por cuarto año el Plan de Cooperación, que impide a los pueblos ejecutar obras y prestar servicios básicos, y al mismo tiempo aumentan un 24% el gasto en propaganda institucional. Para el autobombo sí hay dinero; para los ayuntamientos, no», ha criticado.

Igualmente, ha advertido que el Plan Accede para carreteras, «nacido de las exigencias del PP», se queda en diez millones y no en los 25 anunciados, «lo que solo permitirá actuar en un 7,9% de la red viaria provincial».

Inversiones no ejecutadas

A ello ha sumado «inversiones que nunca se ejecutan», como las residencias López Barneo y Santa Teresa, los compromisos con las caserías de Jaén o el «abandono» de la oficina turística del aeropuerto Granada-Jaén. «Seguimos haciendo lo mismo en turismo que no funciona y renunciamos a potenciar la terminal por interés partidista», ha dicho.

Por otra parte, Camacho ha subrayado que el presupuesto se tramita sobre «cifras ficticias», sin respaldo de los Presupuestos Generales del Estado, y ha acusado al Gobierno de «recaudar más que nunca a costa de subir impuestos, mientras devuelve menos a Jaén». Frente a ello, ha destacado el compromiso de la Junta de Andalucía, que «incrementa un 13% su aportación a la Diputación hasta alcanzar los 81 millones de euros», principalmente destinados a Dependencia.

Por todo ello, el PP ha presentado una enmienda a la totalidad al considerar que, aunque existen partidas que garantizan el funcionamiento básico de la Diputación, el presupuesto «no da respuesta a los problemas de la provincia ni afronta sus retos de futuro».