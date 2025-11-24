Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis Mariano Camacho en rueda de prensa. IDEAL

El PP presenta una enmienda total a los presupuestos de Diputación para 2026

Los 'populares' consideran que a pesar de contar con el mayor presupuesto de su historia «las inversiones reales no se ejecutan»

Jesús Jiménez

Jaén

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuesto para 2026 al considerar que ... es «un corta y pega que abandona a los jienenses a su suerte» y que «se sostiene sobre mentiras y fórmulas agotadas, cronificando los problemas de la provincia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La pérdida de un referente
  2. 2 Santa Catalina bendice a Jaén desde las alturas
  3. 3 A licitación las obras de la sede del Conservatorio Profesional de Música de Úbeda
  4. 4 Se acabó el sueño de la séptima Ensaladera para España
  5. 5 Sensatez
  6. 6 Unos 6.000 visitantes diarios asisten al Mercado Medieval
  7. 7

    Sako obra el milagro en el descuento
  8. 8 Juan Fernández pide no entrar en prisión hasta resolverse el indulto
  9. 9 Patrullas de paisano de la Policía Local en Jaén para combatir «conductas incívicas»
  10. 10 Sardinas, chorizo y migas: la romería de Santa Catalina llena el cerro de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP presenta una enmienda total a los presupuestos de Diputación para 2026

El PP presenta una enmienda total a los presupuestos de Diputación para 2026