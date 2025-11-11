El PP pide más presencia policial tras «la ola de atracos a comercios» de la capital

El PP del Ayuntamiento de Jaén exige al alcalde, Julio Millán, que refuerce la presencia policial en los diversos barrios de la ciudad para combatir ... la ola de atracos que ha padecido la capital en los últimos días. La concejala Elena Araque denuncia que en las últimas semanas «se han perpetrado numerosos robos en comercios del casco histórico y del Bulevar».

«El modus operandi es similar en todos los casos: los atracadores rompen los escaparates y a continuación desvalijan los locales durante la noche. La situación, por recurrente, además de cuantiosas pérdidas económicas a los afectados, genera inseguridad en los comerciantes y alarma en el conjunto de la población, que pide al regidor medidas que atajen estos actos delictivos», resume la edil.

Ante este estado de cosas, los comerciantes han expresado al Grupo Popular que «se sienten vulnerables y asustados», traslada el PP en una nota. «Y no solo porque los robos persisten sino porque los atracadores han ampliado su radio de acción. Los primeros se cometieron en el casco histórico y ahora se han producido también en el Bulevar, en una tienda de alimentación», lamenta.

Para la concejala, la ola de atracos es «la evidencia de una realidad que es preciso afrontar desde las instituciones que tienen encomendada la seguridad pública, como el Ayuntamiento». Al respecto, Araque considera preciso que el alcalde propicie el incremento de la vigilancia policial para que «la gran labor que desarrollan los agentes no sea neutralizada por la falta de efectivos».