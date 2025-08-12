El PP pide un «plan de acción» en Jabalcuz ante la «total dejadez»

M. M. Martes, 12 de agosto 2025, 18:54 | Actualizado 19:20h. Comenta Compartir

El PP en el Ayuntamiento de Jaén critica el «deterioro de los jardines de Jabalcuz», uno de los grandes referentes medioambientales de la capital. El concejal Antonio Losa exige al alcalde, Julio Millán, que acometa un plan de limpieza en esta zona, cuya «degradación» relaciona con la «inactividad municipal». «Suciedad, fuentes secas y hojarasca predominan en la actualidad este enclave. Por su relevancia histórica, paisajística y arquitectónica es preciso acondicionar este espacio, afectado ahora por la dejadez marca de la casa del equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más», resume.

Además, Losa lamenta que el alcalde «vuelva a las andadas» y «tire por la borda el trabajo realizado durante el mandato 'popular'». El año pasado, asegura, las áreas de Conservación e Infraestructuras Municipales y Medio Ambiente «desarrollaron un plan integral para revertir el abandono del paraje que se produjo entre 2019 y 2023, con Millán como regidor».

Esta mejora, según detalla, abarcó la recuperación de los jardines, la poda de la arboleda, el arreglo de bancos, la limpieza de las fuentes y la mejora de la iluminación, detalla el concejal. «Ahora, Millán sigue sin desarrollar medidas que mejoren un paraje en el que residen centenares de jienenses y que por su importancia paisajística constituye un reclamo turístico», afea.

Por ello, pide al equipo de Gobierno que «dejen de estar en modo vacaciones y se pongan a trabajar por Jaén».

Respuesta del equipo de Gobierno

Por su parte, desde el equipo de Gobierno aseguran que, en la actualidad, están en marcha obras de arreglo de una avería sobrevenida en la red de riego de este enclave, «siguiendo escrupulosamente la normativa vigente de protección del patrimonio de espacios como éste, catalogado como Bien de Interés Cultural, y con las autorizaciones y prerrogativas necesarias por parte de la Junta».

Así lo explica el concejal de Mantenimiento Urbano, Francisco Javier Padorno, quien sale al paso de las críticas de la oposición lamentando que «quien acometió obras en la Plaza de San Bartolomé o instaló en plena muralla un jardín vertical sin seguir ni uno solo de los pasos que la normativa requiere, ponga ahora en cuestión que los arreglos que se llevan a cabo en los Jardines de Jabalcuz, se vean condicionados por los permisos necesarios que tiene que conceder la Junta de Andalucía».

Así, informa de que recientemente se ha detectado una avería grave dentro de la red de riego, se localizó la avería, y se ha esperado a contar con todos los permisos. «La Junta ya nos ha pasado el libro de órdenes para poder hacer un seguimiento arqueológico supervisado por la arqueóloga municipal, en colaboración con la empresa concesionaria de Jardines, y está previsto que mañana se empiece a reponer con piedra natural la zona en la que se ha intervenido», detalla el concejal.

Junto a ello, el concejal de Medio Ambiente, José María Cano, ha anunciado que una vez que finalice la actuación, «se llevará a cabo unas plantaciones y mejoras en los jardines, que desde la propia asociación de vecinos del barrio se ha pedido que no se lleve a cabo hasta que no se termine esta obra».