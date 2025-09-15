El PP pide dejar la crispación y trabajar por impulsar el colector de Los Puentes

Manuela Millán Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

¿Qué pasará con el colector de Los Puentes? Años después aún no hay acuerdo, a pesar de existir un protocolo entre Ayuntamiento y Junta para impulsar el colector, clave para el futuro de la regularización de las viviendas. Este martes habrá una nueva reunión entre administraciones y vecinos, tras el cruce de acusaciones entre el alcalde, Julio Millán, que no se cree que la Junta vaya a llevara cabo el proyecto, y la Junta que le pide correcciones al proyecto planteado por el equipo de Gobierno.

Mientras, el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Jaén, encabezado por su portavoz Agustín González, junto a la viceportavoz Mónica Moreno y la concejala Carmen Colmenero, se han reunido con los representantes vecinales de esta zona. En el encuentro han recogido la «inquietud y preocupación» de las familias ante los «mensajes contradictorios lanzados por el equipo de Gobierno local sobre el proyecto del colector de aguas residuales de Los Puentes», trasladan en una nota desde el PP.

Los 'populares' exigen a Julio Millán «responsabilidad y lealtad» para sacar adelante esta solución histórica de saneamiento. Por un lado, los vecinos asisten a la «escalada de confrontación política promovida por el alcalde Julio Millán (según los 'populares') y su equipo del PSOE, que en sus últimas declaraciones aseguraron que no solventarían las deficiencias del proyecto y que buscarían otras posibilidades». Por otro lado, el cuarto teniente de alcalde Luis García Millán (Jaén Merece Más) ha reconocido públicamente que la «tramitación sigue su cauce normal, y que subsanarán las deficiencias del proyecto».

«La situación actual pone de relieve una desavenencia interna dentro del propio equipo de Gobierno, en el que el PSOE dice una cosa y su socio de Jaén Merece Más sostiene la contraria. Esa fractura entre los dos partidos que sostienen el Ayuntamiento no la pueden sufrir los vecinos de Los Puentes, que lo único que reclaman es seguridad y certezas», subraya González.

Además, añade que «si el alcalde no se ve capaz de liderar su equipo de gobierno ni de coordinarse con la Junta de Andalucía, debería dar un paso al lado». Por ello, González se ha puesto a disposición para «retomar esa senda de trabajo conjunto entre administraciones y vecinos, que es la única manera de que el colector de Los Puentes sea una realidad cuanto antes».

En este sentido, desde el Grupo Popular se exige, «en primer lugar, acometer sin demora las subsanaciones técnicas requeridas en el proyecto y entregarlo revisado lo antes posible», explica la edil Carmen Colmenero. Asimismo, la concejal insta a Julio Millán «a que retome la vía del diálogo y firme cuanto antes el convenio de colaboración con la Junta de Andalucía». Finalmente, Colmenero denuncia «el clima de inseguridad al que se ha abocado a las familias de Los Puentes». «La consecuencia más grave de la confrontación política es la incertidumbre de 5.000 jiennenses que no saben si deben seguir invirtiendo en sus viviendas o esperar indefinidamente», sentencia.