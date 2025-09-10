El PP pide «contundencia» al Gobierno central frente a los recortes de la PAC Los 'populares' cifran las pérdidas en 1.700 euros por agricultor y 100 euros por hectáreas de aprobarse la propuesta de la Comisión Europea

El PP de Jaén pidió ayer «contundencia» al Gobierno de España ante una propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) que supondría «consecuencias gravísimas» para la provincia. Así lo indicó en una nota la secretaria general del partido, Elena González, una vez conocido el borrador del marco financiero presentado por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034.

«Diluye la PAC y reduce drásticamente las ayudas a nuestros agricultores, penaliza a los profesionales del sector y pone en jaque el sustento de miles de familias en Jaén», denunció González. Al hilo, apuntó que sectores esenciales, como el olivar o la ganadería extensiva, se verían «especialmente castigados».

En este sentido, aludió a una merma media aproximada de 1.700 euros anuales por agricultor, con recortes que podrían alcanzar los 100 euros por hectárea. En términos globales, se traduciría en un «desfalco cercano a 2.000 millones de euros para Andalucía» durante todo el periodo.

Renacionalización

«Estamos, además, ante una renacionalización encubierta que debilita la PAC, generando incertidumbre y siendo cada país el que decide si destina los fondos al medio rural o a otras necesidades. No podemos ni vamos a tolerarlo», criticó González.

La dirigente 'popular' señaló que la actual PAC «ya mete la mano en el bolsillo de los jienenses, habiéndose recortado la subvención a miles de profesionales por el reparto que ha hecho de los fondos el Gobierno de España, castigando a Andalucía y beneficiando a otros territorios por interés partidista».

Por ello, pidió al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a «dejar de maquillar la realidad y defender de una vez a los agricultores» jienenses, al tiempo que le instó a pedir «a su compañera Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, que se implique y evite este atropello».

En todo caso, anunció que el PP promoverá iniciativas tanto en el Senado como en el Parlamento Europeo para revertir esta situación y reforzará el diálogo con representantes del sector agrícola y ganadero.