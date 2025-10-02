El PP pide «certezas» sobre los EDIL y critica el «silencio» del equipo de Gobierno

M. Millán Jueves, 2 de octubre 2025, 20:01 Comenta Compartir

Los fondos Edil, nueva dispuesta en el Ayuntamiento de la capital, a la espera de su resolución. El PP en el Ayuntamiento de la capital ha registrado un paquete de preguntas sobre los fondos EDIL, tras preguntar en el pleno sin recibir respuesta oficial, pese a su obligación de informar». Desde el PP se subraya que esta opacidad «solo demuestra que no hay nada previsto, lo que compromete la planificación financiera del Ayuntamiento y la ejecución de proyectos estratégicos».

La viceportavoz Mónica Moreno ha remarcado que el Gobierno municipal «ha eludido hasta ahora dar explicaciones» y ha exigido «una hoja de ruta clara con escenarios alternativos, que contemple distintos supuestos en función de la resolución, los importes que finalmente se concedan y los cronogramas de ejecución». «La falta de resolución de los EDIL no puede convertirse en una excusa para no planificar y que el presupuesto de 2026 no puede quedar al albur de la propaganda», añade la 'popular'.

La edil ha recordado que las preguntas planteadas abordaban cuestiones como las gestiones realizadas ante el Ministerio, la previsión para la publicación de la resolución (está previsto en los próximos días) y el arranque de los proyectos, así como el «impacto que esta incertidumbre está teniendo en la elaboración de las cuentas municipales».

Moreno ha señalado también que resulta «imprescindible» contar con un plan financiero «realista» y con refuerzos en contratación y en las unidades técnicas, para que Jaén «no vuelva a sufrir lo ocurrido con los EDUSI, de los que Julio Millán «solo fue capaz de ejecutar un 7%, es decir, 500.000 euros de un total de 18,75 millones concedidos». Por último, señala que «la ciudad no puede permitirse otra oportunidad perdida» y que el Ayuntamiento debe «abandonar la improvisación para ofrecer certezas medibles en plazos, importes y responsables».

Respuesta

En el lado contrario, el equipo de Gobierno defiende su trabajo para materializar proyectos de calado dentro de los fondos EDIL y critica la actitud de un PP «pesimista y laxo» en la captación de fondos para la ciudad. El concejal de Fondos Europeos, José Manuel Higueras, destaca que, en enero de 2025, con la llegada del equipo de Gobierno de PSOE y JM+, «los proyectos EDIL que heredaron del PP cabían en unas celdas de Excel, como ocurrió con los DUSI, que ni dinero ni propuestas». «Tuvimos que hacer un gran trabajo y primamos además iniciativas que priorizaran a la gente y los barrios que los necesitan, siempre mirando a su centro histórico, un aspecto social que el PP no tiene en cuenta, por eso estos proyectos son muy de este equipo de Gobierno», sostiene el concejal.

Del mismo modo, Higueras lamenta que el PP quiera mostrarse «preocupado» ahora por los EDIL «cuando se cruzó de brazos durante 18 meses». «Con los EDIL hemos elaborado un trabajo que propone cohesión social para Jaén y más equilibrio. Y hemos mirado el valor para su comercio, sus barrios y su patrimonio, por eso hemos presentado proyectos por 20 millones de euros que defendemos porque van a transformar Jaén y esperamos que el Gobierno de España lo sepa apreciar y valorar», sostiene.

Por último, subraya que el PP «no quiere que vengan cosas positivas para Jaén, prefiere instalarse en el lamento y esperar que le vaya mal a la ciudad mientras se cruza de brazos». «Este equipo de Gobierno es valiente, quiere cambiar las cosas en Jaén y los EDIL que llevan su sello son el mejor instrumento», sentencia.