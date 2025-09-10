El PP pide al alcalde que no ceda la Recaudación a la Diputación y le «regale cinco millones»

Manuela Millán Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:01 Comenta Compartir

El PP se niega a la cesión de la recaudación sobre la que el PSOE está convencido y JM+ no se pronuncia por el momento. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha acusado al alcalde, Julio Millán, de «traicionar a la ciudad» por su decisión de ceder el servicio de recaudación y gestión tributaria a la Diputación, que se llevará a pleno de este mes para que sea una realidad e a comienzos de año. A su juicio, es un «acto servil» que deja al consistorio sin su principal herramienta financiera y propicia que el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, «invierta discrecionalmente cinco millones de los contribuyentes».

La cifra se deriva del premio de cobranza que percibe la Diputación por prestar este servicio a las administraciones locales, dinero que los socialistas defienden que «se ahorrarán las arcas municipales». «La Administración provincial cobra un porcentaje que detrae de la cantidad que entrega a los ayuntamientos una vez cobrado el dinero» por lo que el PP considera que «la cesión carece de sentido por cuanto el Ayuntamiento de Jaén cuenta con un excelente servicio de recaudación».

«Mientras que la municipal recauda un porcentaje próximo al 96 % del principal impuesto, el bienes inmuebles, la provincial recauda casi 4 puntos por debajo. Estas cifras aclaran que el alcalde expolia el Ayuntamiento en beneficio de un tercero», insiste el portavoz 'popular'.

Además, aclara que el alcalde dijo que la cesión reduciría el gasto en personal porque la Diputación asumiría a los trabajadores municipales del servicio, sin embargo, todos permanecerán en el Ayuntamiento, que «sufragará como hasta ahora sus nóminas». «Así, equipara un convenio firmado por al anterior equipo de gobierno para el cobro impuestos con el que ahora promueve el alcalde», añade.

«Nosotros firmamos un convenio con la Agencia Tributaria para que se hiciera cargo de una mínima parte de la recaudación ejecutiva, de muy difícil cobro, a la que no llegan los servicios municipales», precisa el portavoz, quien puntualiza que el mismo acuerdo ha sido suscrito por la Diputación con el Ministerio de Hacienda. Por esta causa, acusa al alcalde de intentar «confundir a la ciudadanía para ocultar su dádiva al presidente de la Administración provincial».

«Que sepan los jiennenses que a partir de ahora será Paco Reyes el que decida en qué y, sobre todo, dónde se invierte su dinero», añade el portavoz, que exige en a PSOE y a Jaén Merece Más que desvelen el contenido de un convenio que sendas formaciones consideran positivo, pero que no obstante se niegan a hacer público y que habría pedido el PP.

Agustín González asegura que aún es posible evitarlo. Al respecto, resalta que el pleno en el que se debatirá la cesión del servicio de recaudación y gestión tributaria se ha ha convocado para el próximo 25 de septiembre. «Queda aún tiempo para recapacitar, para reflexionar, para echarse atrás», sentencia.

Respuesta PSOE

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha vuelto a responder al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, al asegurar que la cesión de la recaudación a la Diputación conllevará a la pérdida de 5 millones al Ayuntamiento de Jaén. «Este dato es literalmente falso por lo que es sonrojante que González Romo mienta y además critique una cesión beneficiosa a todas luces a la que se han acogido 94 municipios de la provincia, la gran mayoría de su partido», resume.

Además, lamenta que desde la capital se critique la «autonomía» de los alcaldes de los municipios que tanto de su partido como desde otros opten por la cesión de la recaudación a la Diputación, con lo que advierte del «alcance que puede tener esta polémica». «O se quiere erigir como un nuevo líder provincial que quiere abrir la batalla de levantar el servicio de Recaudación o no entiendo el posicionamiento contra los alcaldes del portavoz del PP», dice.

«No solo no perdemos, sino que el Ayuntamiento ingresa cinco millones extra porque mejora sus niveles de recaudación y además esta cesión permite disponer de un millón de euros anuales para inversiones que hacer en la ciudad», ha zanjado el alcalde.

Además, ha pedido al portavoz del PP «que no diga mentiras y no haga declaraciones de este tipo porque demuestran su desconocimiento de la administración provincial y del Ayuntamiento, cosa que no le sorprende».

Por su parte, la primera teniente de alcalde y edil de Presidencia, María Espejo, ha recordado que el PP aprobó en su día la cesión de la recaudación por vía ejecutiva al Ministerio de Hacienda, por lo que no entiende esta polémica. «Es un bulo, un discurso del miedo instalado, con algo que no debe ser malo, todo lo contrario, es muy bueno, estamos trabajando con los informes de órganos como el CES local o el Colegio de Economistas, por tanto no estamos dando palos de ciego con este tema», sostiene.