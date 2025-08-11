El PP pide «acciones» que frenen la «desertización comercial»

R. I. Lunes, 11 de agosto 2025, 18:46 Comenta Compartir

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, lamenta la «desertización comercial del centro de la ciudad a causa de la inacción municipal». La construcción del centro de ocio en la estación de autobuses -propuesta estrella de los 'populares' durante su mandato- tiene entre sus objetivos «la revitalización comercial de diversas zonas de la capital». Por esta razón, considera «incomprensible» que el equipo de Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más (JM+) «aparquen el proyecto, realizado por un grupo empresarial, mientras el sector se descompone».

«Hay calles claves en el centro en las que ha habido una significativa presencia de establecimientos comerciales que ahora están plagadas de locales cerrados. La constante clausura de negocios hace preciso que el equipo de Gobierno elabore, apruebe y ejecute un plan de choque que propicie la recuperación de este sector», resume el portavoz. Frente a ello, deficiente la gestión anterior de su equipo, para el que el «apoyo a los comerciantes constituyó uno de los ejes principales».

González argumenta que la ejecución del centro de ocio «convertiría la zona comprendida entre la calle Virgen de la Capilla, la estación de autobuses y el parque de la Concordia en un espacio amable para el ciudadano mediante la ampliación del acerado y la puesta en funcionamiento de un plan de movilidad que prioriza el transporte urbano», asegura.

Así, aclara que estos proyectos formaban parte de una primera fase que también abarcaba «las calles Madre Soledad Torres Acosta y Millán de Priego, donde el PP había planeado realizar intervenciones que habrían incidido el sector comercial».

«La moción de censura frenó estos proyectos. Le pido a Julio que deje de estar en modo agosto, vuelva de las vacaciones y se ponga a trabajar por y para los jienenses», expone el portavoz.