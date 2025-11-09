Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia del PP de Jaén con Juanma Moreno y Antonio Repullo. Ideal

El PP de Jaén sale «reforzado» del congreso del partido a nivel regional

Según Erik Domínguez, lo hace con «el mejor presidente posible» para que la provincia «siga avanzando»

Ideal

Jaén

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:45

Comenta

«El Partido Popular de Jaén sale de este congreso de Sevilla reforzado y con el mejor presidente posible para que la provincia siga avanzando, ... con estabilidad, siempre hacia adelante». Así lo ha afirmado el presidente provincial, Erik Domínguez, al cierre de la jornada de este domingo que clausura el XVII Congreso del PP de Andalucía, con las intervenciones de Juanma Moreno —reelegido por cuarta vez para llevar el timón del PP-A con un apoyo masivo de Jaén— y del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. «En el discurso de hoy y en estos tres días de congreso ha quedado muy claro que nadie encarna el espíritu andaluz como Juanma Moreno», ha subrayado.

