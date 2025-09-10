El PP de Jaén denuncia que ha comenzado el curso escolar «con obras en los colegios» Los 'populares' critican la «nula planificación» del Gobierno Local, «que ha perdido medio año con excusas»

La concejal popular en el Ayuntamiento de Jaén Maribel López ha lamentado este miércoles que el curso escolar arranque en la capital con los colegios en obras, una situación que achaca a la «nula planificación» del Gobierno local de PSOE y Jaén Merece Más.

Según ha señalado la edil, cuando el PP dejó el área de Educación en diciembre de 2024, los informes detallados de los 19 directores de los centros públicos ya estaban recopilados, previa visita a los centros educativos, y las prioridades perfectamente definidas.

López ha asegurado que la hoja de ruta estaba clara: aprovechar los meses de verano, cuando los colegios están vacíos, para llevar a cabo las actuaciones sin interferir en el día a día de alumnos y profesores. Sin embargo, ha reprochado que el equipo de Gobierno «ha perdido medio año en excusas y ahora reactiva las actuaciones con el curso en marcha, generando un perjuicio añadido a la comunidad educativa».

La edil popular ha advertido además que el PSOE ha utilizado sus visitas a los centros «para hacer política, airear deficiencias históricas en lugar de trabajar en soluciones reales», lo que, en su opinión, «ha acabado generando incertidumbre en las familias por la mala fama que le atribuyen».

«Lo que tenían que hacer en junio lo hacen ahora en septiembre y, en lugar de resolver, suspenden. Suspendieron en junio por no llegar a tiempo a la contratación, suspenden en septiembre al comenzar el curso con obras y suspenden durante todo el año al apropiarse del trabajo ya realizado y desprestigiar a los propios centros educativos».