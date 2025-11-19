El PP de Jaén aborda en Bruselas la futura PAC y su impacto en el relevo generacional

Con el objetivo de abordar el futuro de una agricultura digna y una Política Agraria Común (PAC) fuerte, el presidente del PP de Jaén, Erik ... Domínguez, junto a diez alcaldes de Jaén y la europarlamentaria Carmen Crespo, han celebrado este miércoles una reunión con María Gafo Gómez-Zamalloa, de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea

El tema principal fue la nueva PAC incluida en el marco financiero plurianual propuesto por la Comisión Europea, y en especial las líneas claves que incluye para conseguir un relevo generacional que asegure la supervivencia y desarrollo del campo jienense, andaluz y europeo.

Para ponerlo en contexto, algunos datos. La edad más común de los agricultores en Europa es de 57 años. Otra cifra: solo uno de cada diez profesionales del sector agrícola se considera joven agricultor. De ahí que María Gafo desgranara en la reunión las líneas estratégicas de la futura PAC: facilitar el acceso a la tierra, mejor acceso al crédito, formación e innovación en un marco internacional y la sucesión a través de unas pensiones dignas.

Una de las líneas más polémicas de la propuesta de la PAC es que los jubilados a partir de 2030 no cobrarían esta ayuda. La idea, según manifestó Gafo, es que los países garanticen unas pensiones dignas y que no se entienda la PAC como un complemento a la renta, lo que provoca que los mayores mantengan la propiedad de las tierras y dificulta el acceso a esas tierras para los jóvenes.

Carmen Crespo matizó esa apreciación, señalando que ese proceso debe ser paulatino, y que esa decisión no debe ser tan drástica. Y más con las pensiones actuales, que en muchos casos son de baja cuantía, y por tanto empeoraría su modo de vida.

Observatorio de tierras

María Gafo ha incidido en establecer que al menos un 6% del presupuesto de la agricultura de las naciones vaya destinado a planes para los jóvenes agricultores. Además, está sobre la mesa la creación de un observatorio de tierras, de tal forma que actúe como intermediario entre personas que busquen tierras y propietarios que quieran vender.

Respecto a ello Erik Domínguez ha querido reivindicar las oportunidades de la provincia de Jaén. Para ello puso el ejemplo de Santiago Pontones, donde se ha producido un relevo generacional con más de 60 ganaderos nuevos en los últimos años que están innovando en el sector.

Además, el presidente popular señaló la importancia de que el sector tenga beneficios para que el campo pueda atraer y retener talento. «Los jóvenes deben ver que aquí hay futuro, que solo se vayan si quieren, pero que en su tierra tengan oportunidades»

Apoyo financiero

En cuanto a materia financiera, Garfo explicó que la propuesta es facilitar el acceso al crédito, de tal manera que el apoyo financiero de hasta el 85%. Y respecto a la formación, la idea sería crear un programa similar al ERASMUS, para que los jóvenes puedan realizar 'prácticas' en el extranjero, no solo en el campo, sino en las industrias agroalimentarias

Durante la reunión intervino Miguel Ángel Manrique, alcalde de Arquillos, que quiso alertar sobre la necesidad de infraestructuras hídricas que permitan que el agua llegue al campo. «Sin el agua no tenemos futuro. Está claro que si queremos que los jóvenes se queden tienen que acceder al riego para que sus cultivos tengan rentabilidad».

Por su parte, el alcalde de Andújar, Francisco Carmona Limón, denunció el problema de la falta de mano de obra en el sector. «Los agricultores se las ven negras para contratar, algunos han dejado parte de su cosecha en el olivo porque no tenían más manos. Eso es una ruina para el campo, Jaén y Andalucía».