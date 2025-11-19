Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión mantenida en Bruselas. J. Jiménez

El PP de Jaén aborda en Bruselas la futura PAC y su impacto en el relevo generacional

La delegación encabezada por Erik Domínguez celebra una reunión para ahondar en las líneas estratégicas, como un banco de tierras, mejor acceso a crédito o formación internacional

Jesús Jiménez Rodríguez

Jaén

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:41

Comenta

Con el objetivo de abordar el futuro de una agricultura digna y una Política Agraria Común (PAC) fuerte, el presidente del PP de Jaén, Erik ... Domínguez, junto a diez alcaldes de Jaén y la europarlamentaria Carmen Crespo, han celebrado este miércoles una reunión con María Gafo Gómez-Zamalloa, de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea

