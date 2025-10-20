Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto del PP con motivo de la reunión en Jaén de la FEMP. IDEAL

El PP ve en la Federación de Municipios y Provincias el ejemplo «de trabajar sin sectarismo»

Los 'populares' denuncian que el Gobierno de España los «asfixia» al «no permitirles usar sus remanentes»

Jesús Jiménez

Jaén

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:42

El Grupo del PP en la Diputación de Jaén ve en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una referencia de cómo «trabajar por todos los ciudadanos por igual, sin sectarismo». Para el portavoz del Grupo Popular, Luis Mariano Camacho, la Diputación de Jaén «debe aprender» del modo de trabajar de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP.

Así lo indicó después de que el Palacio provincial de la Diputacón de Jaén haya acogido la una reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP. «Hoy Jaén es punto de encuentro y es un orgullo, pero también una oportunidad para que el presidente Paco Reyes y el actual gobierno provincial del PSOE tomen nota de cómo se gestiona pensando en todos y no solo en unos pocos», ha dicho Camacho.

El portavoz popular reivindicó una Diputación «centrada en todos los jienenses, vivan donde vivan, y en sus problemas reales, sin sectarismos ni discriminaciones». Por otro lado, desde el PP se ha lamentado «la asfixia» de los ayuntamientos por parte del Gobierno de España, al «no permitirles usar sus remanentes, sus propios ahorros, para poder utilizar el Ejecutivo central más fondos en detrimento de los consistorios».

